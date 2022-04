Isto anda tudo ligado: o Planeta A (o nosso) está à mostra na RTP1

Mais do que uma série documental sobre as alterações climáticas ou a sustentabilidade, Planeta A é um projecto que mostra o seu lado social, político ou económico com o actor João Reis como cicerone numa volta ao mundo com o cunho da Fundação Gulbenkian e da televisão pública.

“Sinto um nó no estômago. Queria estar em muitos locais, mas não aqui.” O actor João Reis está na própria pele como cicerone, rosto e dono do olhar da série com que a partir desta segunda-feira a RTP1 remata as suas noites de início de semana. E nela, por vezes é confrontado com o pior do mundo e com situações onde preferia não estar - e di-lo ao espectador. O Planeta A, aquele para o qual não há lado B e que dá título à série documental que une a estação pública à Fundação Calouste Gulbenkian, está recheado de problemas, mas sob o tema da sustentabilidade João Reis quer também mostrar respostas. E que isto está tudo ligado.

“É a maior riqueza que retiro desta série”, diz ao PÚBLICO. Há conversas que tem no final de uma manifestação nacionalista no Dia da Polónia – onde o estômago deu o tal nó perante o extremismo dos discursos e a violência das ideias – que de repente se cruzam com as consequências do encerramento de uma central termoeléctrica na Alemanha, que o programa aborda noutro episódio. Planeta A levou-o a vários países e a vários temas. “À medida que fui evoluindo na série fui percebendo que está tudo ligado, as alterações climáticas têm um impacto brutal a nível económico, social”, enumera João Reis.

É por isso que o alinhamento do programa pode parecer mais ecléctico do que o tema e o título sugerem: o primeiro episódio, que é transmitido esta segunda-feira às 22h45, é sobre as alterações climáticas; o segundo, que o PÚBLICO viu, é dedicado às instituições democráticas e vai para o ar, adequadamente, a 25 de Abril. Seguem-se a produção e consumo, os oceanos, os recursos hídricos, a pobreza e tantos outros que perfaçam os nove episódios da série. Que na verdade é mais um projecto do que uma simples série, concorda João Reis, ao qual se juntou depois de a RTP e a Gulbenkian terem desenhado um programa que testemunhasse esse grande tema do século que são as alterações climáticas, conta, e encontrou nele “uma pessoa que funcionasse como uma espécie de anfitrião, de interlocutor do senso comum”.

Foto RTP/AFM

As primeiras imagens do segundo episódio são propositadamente rápidas – Trump, o muro - e de repente uma pandemia que tudo parou, com João Reis a soar a um documentário sobre a natureza dos domingos de manhã. E depois muda tudo, e estamos na Hungria, e depois em Varsóvia, na Polónia, a ver o desmoronar de mais uma democracia europeia plena. Dos jovens activistas da greve climática aos jornalistas que fazem fact-checking em Portugal ou na Polónia, passando pelos contributos do politólogo Viriato Soromenho Marques, passando pelas avós activistas polacas, cada episódio leva João Reis numa viagem que pretende ser a do espectador.

“Abracei este programa com muita surpresa e muito entusiasmo”, diz João Reis, importante rosto reconhecível para envolver o público em temas complexos, que procurou manter sempre essa relativa surpresa – quis manter o seu olhar fresco, dentro do possível “despojado”, inteirando-se dos temas por etapas. “O grande trabalho desta série é dos jornalistas, consultores e dos cientistas da fundação” que ou lhe criavam as bases e a pesquisa ou enquadram os temas, diz. Sob direcção de Jorge Pelicano, que assina a realização com Inês Rueff, uma equipa de conteúdos formada por Catarina Fernandes Martins, Pedro Quedas, Mikhaela Anjos e Sara Gomes criou a rede para a viagem de cerca de dois anos de João Reis que agora passa para os ecrãs da RTP1 e da RTP Play.

Mas logo na casa de partida houve “um petardo” chamado pandemia, que atrasou um programa previsto para o final de 2020 e que só agora se estreia. A pandemia não só também é um tema relacionado com as alterações climáticas, que desbravam terrenos que disseminam vírus, como “foi potenciadora de outros desígnios”, explica João Reis. O tema tornou-se a moldura dentro da qual se pinta Planeta A, mas também um grande condicionalismo para a produção da Até ao Fim do Mundo. Apesar de terem filmado na África do Sul, Brasil e estejam ainda de partida para a Índia, a série ficou mais centrada na Europa devido às restrições às viagens trazidas pela covid-19 – Dinamarca e Países Baixos foram outros dos países visitados, além de passagens por Lisboa, Porto ou Açores.