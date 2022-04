48 memórias de uma história colectiva: afirmação e resistência no Teatro São Luiz

O programa Mais um Dia , dedicado a contar a história do Teatro São Luiz entre 1926 e 1974, agora que passam já mais dias de democracia do que de ditadura, abre esta segunda-feira em Lisboa com uma exposição, espectáculos e uma série de conferências e debates onde se pensará o futuro. “O teatro não é um lugar neutro”, diz-nos durante uma visita guiada o comissário Tiago Bartolomeu Costa.

A democracia em Portugal já dura há mais tempo do que aquele que o país viveu em ditadura e o Teatro São Luiz celebra-o com um programa especial. Ao longo das próximas duas semanas, este teatro lisboeta, que de 1955 a 1974 viveu paredes-meias com a sede da PIDE, é “ocupado pela sua própria história posta em diálogo com um amplo programa de debates e conferências”, explica Aida Tavares, no catálogo do programa Mais Um Dia que se inicia nesta segunda-feira e decorrerá até 30 de Abril. As temáticas abordadas trazem-nos “uma reflexão urgente e necessária na construção de uma sociedade mais justa tal como os ideais de Abril de 1974”, considera a directora artística do Teatro São Luiz, que para este projecto convidou Tiago Bartolomeu Costa, programador e antigo crítico de teatro do PÚBLICO.