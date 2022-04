Segunda, na TV: Uma Nova Amiga, o medo dos mortos-vivos e Burt Reynolds

Cinema

Ultra Secreto!

AXN Movies, 18h01

A estreia de Val Kilmer no cinema fez-se em 1984, com esta comédia de acção tresloucada da tripla ZAZ (Zucker, Abrahams, Zucker, ou seja, os irmãos David e Jerry Zucker e Jim Abrahams), em que o absurdo reina. Kilmer é Nick Rivers, uma estrela de rock americana (ao estilo de uns Beach Boys) que é convidada para ir à Alemanha de Leste dar um concerto durante um festival e acaba por se meter com a resistência ao poder.

Uma Nova Amiga

RTP2, 23h02

Laura e Claire sempre foram amigas inseparáveis. Quando a primeira morre devido a uma doença prolongada, deixando Davis, o marido, totalmente desconsolado e com uma filha bebé a seu cargo, Claire promete que os apoiará em tudo o que puder. Para isso, resolve ir a casa de Davis o máximo de vezes que conseguir para ajudar a cuidar da criança. Um dia, ao entrar sem aviso em casa dele, depara-se com uma desconhecida com a bebé ao colo. Com realização e argumento do aclamado realizador francês François Ozon, um melodrama de 2014 que adapta ao grande ecrã o conto homónimo da escritora inglesa Ruth Rendell (1930-2015).

A Vida Íntima de Sherlock Holmes

TVCine Edition, 23h50

Nesta comédia que parodia o universo do detective mais famoso do mundo criado por Sir Arthur Conan Doyle, Billy Wilder, que durante décadas tinha um desejo de fazer um musical baseado neste mundo, conta duas histórias (não-musicais) sobre Sherlock Holmes, aqui visto como uma pessoa que existe e é diferente da que foi registada nas aventuras narradas pelo seu parceiro, o Dr. Watson. Filme de 1970.

Miami Vice

AXN, 00h23

Em 2006, Michael Mann, que sido produtor executivo da série original dos anos 1980, trouxe Miami Vice ao grande ecrã, com Colin Farrell e Jamie Foxx como Sonny Crockett e Rico Tubbs, as personagens a quem antes tinha sido dada vida por Don Johnson e Philip Michael Thomas. Crockett e Tubbs trabalham infiltrados como transportadores de droga para um cartel, e Crockett acaba por se apaixonar e envolver por Isabella (Gong Li), uma chinesa-cubana mulher de um perigoso traficante, pondo tudo em perigo.

Séries

Sandition

BBC Entertainment, 20h05

Antes de morrer em 1917, Jane Austen deixou por acabar um romance chamado Sanditon, sobre Charlotte Heywood, de uma grande família do campo, que se muda para uma pequena terra junto ao mar que se está a tentar reinventar como destino de férias. Esta série, criada por Andrew Davis e com Rose Williams e Theo James nos principais papéis, arrancou em 2019 e já teve duas temporadas. A BBC Entertainment passa o primeiro episódio.

Fear the Walking Dead

AMC, 22h10

Chega a segunda metade da sétima temporada do spin-off de The Walking Dead, com o nono episódio. A acção desenrola-se meses após uma explosão nuclear que se viu no último episódio, exibido em Dezembro do ano passado. Madison Clark, a personagem de Kim Dickens que tinha encabeçado as primeiras épocas da série, está de regresso. Rubén Blades, a lenda da salsa, também volta a aparecer mais.

Documentário

I Am Burt Reynolds

TVCine Edition, 19h15

Feito em 2020, este é um retrato de Burt Reynolds (1936-2018), da lesão de futebol americano que o levou a tornar-se uma das grandes estrelas de cinema dos anos 1970 e um ícone americano, à turbulência das décadas seguintes, com adições causadas pela lesão e a sua bastante atribulada vida amorosa. O realizador, Adrian Buitenhuis, usa material de arquivo que não é muito conhecido, bem como entrevistas com os amigos e familiares do actor.

Infantil

Asas Pelos Ares (V. Port.)

SIC K, 11h50/21h30

Com o final do Verão à porta, o ganso Penca prepara-se para a grande viagem migratória com destino ao Sul. Ele é solteiro por opção, autocentrado e muito, mas mesmo muito autoconfiante. Depois de um acidente em que se vê involuntariamente envolvido, acaba por esbarrar com Ping e Pong, dois patinhos separados da sua família. Uma comédia de animação de 2018 que marcou a estreia na realização de Christopher Jenkins, que também escreve o argumento em conjunto com Rob Muir.