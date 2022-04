Deputada Vera Braz na comissão permanente do PS

A deputada Vera Braz, eleita pelo círculo de Lisboa nas últimas legislativas e que faz parte da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, vai integrar a comissão permanente do PS, disse, este domingo, à agência Lusa fonte socialista.

Vera Braz, de 35 anos, que também faz parte, desde a semana passada, do secretariado nacional do PS, é licenciada em gestão com especialização em finanças empresariais e exerce as funções de presidente da Assembleia Municipal de Azambuja, no distrito de Lisboa.

A comissão permanente é o órgão de direcção do PS que se reúne semanalmente, sendo coordenado pelo secretário-geral adjunto, João Torres, antigo líder da JS (2012/2016) e ex-secretário de Estado Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor.

Deste órgão fazem também parte os dirigentes socialistas Pedro do Carmo, Jamila Madeira, Luís Patrão, Pedro Cegonho, Sérgio Monte e Susana Amador. Têm lugar por inerência na comissão permanente do PS o presidente do grupo parlamentar, Eurico Brilhante Dias, a líder do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, Elza Pais, o secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos, o director do gabinete de estudos, Porfírio Silva, e a presidente da Associação Nacional de Autarcas do PS, Isilda Gomes.

A comissão permanente é composta por membros do secretariado nacional do PS, mas não por elementos que exerçam funções no XXIII Governo Constitucional. Precisamente por essa razão, é um órgão coordenado pelo “número dois” da direcção, João Torres, e não pelo líder partidário, António Costa.