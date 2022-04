Dez bancos em Copenhaga “crescem” um metro — a mesma altura do nível das águas em 2100

Iniciativa pretende sensibilizar dinamarqueses para as alterações climáticas.

A emissora pública dinamarquesa TV 2 Denmark lançou uma campanha de sensibilização em Copenhaga. A iniciativa consiste na subida da altura de dez bancos de jardim, de modo a alertar os cidadãos para o risco da subida das águas motivada pela crise climática.

Estes dez bancos na capital dinamarquesa têm agora mais um metro de altura e uma placa onde se pode ler o seguinte aviso: “As inundações vão tornar-se uma parte da nossa vida quotidiana, a não ser que algo seja feito sobre o nosso clima. De acordo com o mais recente Relatório Climático das Nações Unidas, espera-se que o nível da água do mar suba até um metro antes do ano 2100 se o aquecimento global continuar.”

Foto Altura dos bancos sobe um metro TV Denmark 2

Estes bancos pretendem mostrar exactamente a dimensão do problema que poderemos vir a enfrentar nas próximas décadas. O director da TV2, Jacob Weinreich, falou sobre a iniciativa em comunicado, considerando que muitos dinamarqueses “se sentem perdidos com tantos números, relatórios, dados e previsões” ao discutir o aquecimento global. Esta iniciativa é, portanto, uma forma de simplificar a mensagem e mostrar claramente a dimensão do problema.

“Como uma emissora de serviço público, é nossa responsabilidade transmitir a informação de forma a que todos entendam”, prossegue Jacob Weinreich. “O nosso ponto de partida é o famoso e icónico banco da cidade de Copenhaga que é algo igual em toda a Dinamarca desde 1888”, concluiu o responsável.