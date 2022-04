Boris Johnson vai à Índia conversar com Modi sobre economia, diplomacia e segurança

Primeiro-ministro britânico acredita que é na “maior democracia do mundo” que vai encontrar um “parceiro fundamental em tempos de incerteza” quer em termos económicos e políticos.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai visitar a Índia na próxima semana, pela primeira vez desde que assumiu o cargo, e com o objectivo de aprofundar a parceria e as relações entre os países face aos actuais desafios económicos globais e das “ameaças de estados autocráticos.”​

O anúncio foi feito através de um comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, que detalhou que Boris Johnson se reunirá com os líderes das principais empresas indianas, bem como o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi .

Em Nova Deli, Johnson e Modi vão discutir a defesa estratégica, a parceria diplomática e a relação económica entre os dois países, com o objectivo de fortalecer a cooperação na segurança do Indo-Pacífico, explicou Downing Street no comunicado.

Da mesma forma, o primeiro-ministro britânico aproveitará a visita para promover o avanço das negociações doa acordo de livre comércio iniciadas no início deste ano.

“Espera-se que um acordo com a Índia aumente o nosso comércio total até cerca de 33 mil milhões de euros por ano entre este momento e 2035 e que aumente a receita em todo o Reino Unido em até mais de 3 mil milhões de euros”, disse o Governo britânico.

“​ Enquanto enfrentamos ameaças, à nossa paz e prosperidade, de estados autocráticos, é vital que democracias e aliados permaneçam juntos. A Índia, como uma grande potência económica e a maior democracia do mundo, é um parceiro estratégico valioso para o Reino Unido nestes tempos de incerteza”, disse Johnson, sublinhando que, durante a sua visita, se concentrará na criação de empregos e no crescimento económico em ambos os países.

Recorde-se que a Índia optou por não condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, tendo sido elogiada por manter essa postura por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, aquando de uma visita recente a Nova Deli.