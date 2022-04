Filho do escritor Paul Auster detido pela morte da filha de dez meses

Ruby Auster, neta do autor norte-americano, foi encontrada inconsciente e levada para o hospital, onde acabou por morrer, a 1 de Novembro do ano passado.

O filho do escritor Paul Auster foi detido na sexta-feira e acusado de homicídio por negligência, depois de a filha de 10 meses ter morrido por sobredosagem de heroína e fentanil, em Novembro passado, segundo o jornal The New York Times.

Ruby Auster, neta do autor norte-americano, foi encontrada inconsciente em casa, em Brooklyn, e levada para o hospital, onde acabou por morrer, a 1 de Novembro do ano passado.

A autópsia concluiu que morreu devido a uma intoxicação de drogas, levando à detenção do pai, Daniel Auster, de 44 anos. As autoridades não deram pormenores sobre como a bebé terá ingerido as drogas, dizendo que a investigação ainda está em curso.

Daniel Auster é o filho mais velho do escritor e da também escritora Lydia Davis. Já tinha tido problemas com as autoridades e ligações ao mundo da droga: há mais de duas décadas, declarou-se culpado de ter roubado cerca de três mil dólares a um traficante, que acabou assassinado.