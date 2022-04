“Pergunte aqui na Madeira, o que uma low cost traz para economia”

Eddie Wilson, CEO da Ryanair, garante que Madeira é um destino de ano inteiro, e vai ficar mais barato com low cost que abriu na ilha a sua quinta base operacional no país. proclama os benefícios que companhia aérea tem trazido para o turismo em Portugal e critica os apoios dados à TAP

O presidente executivo da Ryanair não compreende o receio dos governos europeus, nomeadamente o português, em relação às low cost. Na semana que abriu no Funchal a quinta base da companhia irlandesa em solo nacional, cobrindo o país de Norte a Sul e ilhas, Eddie Wilson exemplifica com o que a transportadora fez pela indústria de turismo no Porto em contraponto com a TAP “que não fez nada”, promete fazer o mesmo com a Madeira e diz que os portugueses foram enganados em relação à companhia de bandeira. Colocaram 3,2 milhões de euros na empresa que, garante o CEO da Ryanair, vai continuar a perder valor, por não ter capacidade para competir em voos de curto curso.