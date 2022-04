Sporting cai no derby e o título passa a ser uma miragem

O Sporting está três pontos mais longe de revalidar o título nacional. Os “leões” perderam por 0-2 com o Benfica, no derby da 30.ª jornada da Liga, e está agora a distantes nove pontos do FC Porto, quando faltam quatro rondas para o fim do campeonato.

O lance que definiu muito do que foi o jogo aconteceu aos 14': Vertonghen descobriu Darwin com um passe longo e o uruguaio, como peixe na água no ataque à profundidade, arrancou em direcção à baliza do Sporting e picou a bola por cima de Adán.

O Sporting assumiu maior controlo, com mais posse e maior iniciativa, remetendo o Benfica a um plano de transições e ataques rápidos, mas não conseguiu superar a densa estrutura defensiva do rival.

E quando procurou correr mais riscos, já nos instantes finais, expôs-se ao contragolpe dos “encarnados”, que sentenciaram a partida no tempo de compensação, com assistência de Darwin e finalização de Gil Dias.