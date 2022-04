Benzema “entrega o título” ao Real Madrid

Eram 12 pontos, passaram a ser 15 e, na pior das hipóteses, podem vir a ser nove. É este o aspecto visual da tabela da Liga espanhola, depois do triunfo (3-2) do Real Madrid neste domingo frente ao Sevilha.

A equipa da capital tem 15 pontos de vantagem para o Barcelona e os catalães, com dois jogos a menos, apenas poderão reduzir para nove pontos, depois de terem estado a “esfregar as mãos” com este jogo em que o Real esteve perto de perder e perto de empatar, mas virou uma desvantagem de dois golos.

Agora são 15 pontos e há 18 em disputa. O Barcelona tem alguns por conquistar, mas o cenário parece mais do que controlado pelo Real.

O Sevilha foi para este jogo com a tarefa bem estudada. O Real tem mostrado ser uma equipa bastante refém dos diversos momentos de construção, tendo dificuldade para saltar sectores quando se justifica – afinal, tendo médios como Kroos e Modric, Ancelotti vê como má ideia ter pressa para colocar a bola em Vinícius ou Benzema.

O benefício que advém do grande critério com bola tem, porém, a desvantagem de deixar a equipa à mercê de uma pressão alta e bem feita à primeira fase de construção, caso os centrais não estejam em noite feliz com a bola no pé.

O Sevilha levou, então, um bloco de pressão bastante alto, tendo ainda níveis de intensidade e agressividade maiores do que o Real – não ter Casemiro é sempre um suplício para esta equipa, até pela incapacidade de Kroos, chamado à posição 6, de ter a intensidade necessária sem bola.

O Sevilha conseguiu dois avisos entre linhas, a zona que Casemiro não pôde ajudar a preencher, e a esses dois lances de Martial seguiu-se, aos 21’, uma falta à entrada da área.

Os jogadores do Sevilha ainda protestaram por o árbitro não ter aplicado a vantagem, mas o juiz entendeu que o livre-directo, por ser tão perto da área, seria mais benéfico do que uma situação de benefício duvidoso nos pés de Martial.

Rakitic bateu o livre e… golo. Militão saltou de forma despropositada, a barreira abriu e a bola passou por onde não poderia passar. E ninguém se lembrou mais do árbitro.

Quatro minutos depois, Cuadra Fernández esteve novamente na berlinda e por motivos semelhantes. Desta vez, voltou a analisar bem um lance de possível vantagem e, apesar de Corona ter sido carregado para penálti, Lamela tinha a baliza aberta. O árbitro não apitou para o castigo máximo e permitiu que o argentino rematasse com sucesso. Braços do árbitro esticados, a indicar a vantagem, e 2-0 confirmado.

Aos 40’, o Sevilha pediu segundo amarelo para Camavinga, mas o Real continuou a jogar com 11 – ainda que, pela falta de “nervo” de alguns jogadores, o Sevilha parecesse em superioridade numérica.

Ofensivamente, o Real continuava a cometer erros na construção e, quando chegava à frente, estava dependente de fogachos individuais de Vinícius e, por vezes, de Benzema. E pouco se passou de realmente relevante perto da baliza do Sevilha.

Aos 45+4’, Alaba teve, finalmente, audácia para saltar sectores e tentou solicitar directamente Benzema, que ficou perto do golo. Havia fora-de-jogo, mas o Real foi para o descanso a saber, pelo menos, que tinha algo interessante para tentar repetir.

Após o intervalo, o “vírus” do sono que afectou o Real trocou de “hospedeiro”. O Sevilha surgiu um pouco apático e abdicou da vertente na qual poderia ferir o Real, que era tendo bola em zona ofensiva. Recuando, a equipa de Lopetegui permitiria que se notasse menos a dificuldade do Real em controlar a zona frontal à sua defesa.

E o Real, com a adição de Rodrygo, trouxe bastante mais energia, tirando Camavinga. A equipa começou a ter mais facilidade para activar os criativos e teve lances de perigo por Militão e Benzema (duas vezes) e golo de Rodrygo aos 55’.

De repente, o jogo mudava de cara. E o Real chegou mesmo ao empate, mas Vinícius tinha tocado com a mão na bola antes do remate.

O Sevilha parecia estar em agonia e o Real, pujante e dinâmico, a criar perigo de forma constante. Num desses lances, Carvajal surgiu de trás e assistiu Nacho, que finalizou.

Feito o empate, parecia que nada mais ia mudar, mas Karim Benzema tinha outros planos. Como já foi várias vezes, voltou a ser herói e deu o triunfo ao Real aos 90+2’, com assistência de Rodrygo, também ele fundamental na melhoria da equipa na segunda parte.