Atlético de Madrid vence Espanyol com penálti aos 90+10’

Um penálti cobrado pelo belga Yannick Ferreira Carrasco aos 90+10’, depois de recurso ao VAR, permitiu neste domingo ao Atlético de Madrid vencer o Espanyol por 2-1 e colar-se, provisoriamente, a Sevilha e Barcelona na Liga espanhola.

Depois da eliminação aos pés dos ingleses do Manchester City, a meio da semana, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, os “colchoneros” queriam dar uma boa resposta perante os seus adeptos, mas a expulsão de Kondogbia, aos 71’, quase impossibilitou a conquista dos três pontos.

Do segundo cartão amarelo exibido ao médio resultou um livre directo, à entrada da área, cobrado com eficácia pelo ex-benfiquista Raul De Tomás, que viu o guarda-redes Jan Oblak dar uma enorme ajuda e ficar muito mal na “fotografia”.

Contudo, foi o avançado belga Carrasco a destacar-se na partida da 32.ª jornada, já que, além de marcar a grande penalidade no último lance do jogo, face a uma mão na mão de Raul de Tomás, na sequência de um pontapé de canto, também tinha desbloqueado o “nulo”, aos 52 minutos, após assistência Matheus Cunha, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, onde o português João Félix foi titular, tendo saído ao intervalo.

Com este triunfo, o Atlético (32 jogos), quarto colocado, passou a somar, provisoriamente, os memos 60 pontos de Sevilha (31) - que recebe ainda hoje o líder Real Madrid (31), que conta 72 - e FC Barcelona (30), anfitrião segunda-feira do Cádiz. Já o Espanyol, é 11.º classificado, com 39 (32).