O que precisa de saber este sábado sobre a guerra na Ucrânia

Kiev e Lviv registaram fortes explosões esta madrugada. Seis milhões de pessoas com dificuldades para aceder a água potável.

Fique com os principais destaques deste sábado sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Actualizado às 22h20

▶ Em Kiev e Lviv ouviram-se fortes explosões esta madrugada, havendo relato de um morto e vários feridos na capital. Já em Lugansk e Poltava, os ataques russos terão provocado dois mortos e quatro feridos no total.

▶ Cerca de seis milhões de pessoas enfrentam dificuldades diárias em aceder a água potável na Ucrânia e a rede de abastecimento está à beira do “colapso total” na região do Donbass, alertaram este sábado as Nações Unidas.

▶ O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, afirmou que desde o início da guerra houve entre 2500 e 3000 soldados mortos nas fileiras e cerca de dez mil feridos. Dos feridos, disse Zelenskii em entrevista à CNN, é difícil dizer quantos vão sobreviver. O número de soldados mortos entre os invasores estimados pelos ucranianos é de 20 mil, mas o lado russo reconheceu apenas 1350 soldados mortos em combate.

▶ Uma parte significativa das quase cinco milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia não vai ter casas para onde voltar porque estas estão danificadas, destruídas ou localizadas em áreas inseguras.

▶ O homem mais rico da Ucrânia promete ajudar a reconstruir Mariupol, a cidade onde estão instaladas duas das suas grandes metalúrgicas.