Jovem morre e outro fica em estado grave após queda na Boca do Inferno em Cascais

Um jovem de 22 anos morreu este sábado após cair ao mar junto à Boca do Inferno, em Cascais, distrito de Lisboa, onde se encontrava acompanhado pelo irmão, que ficou em estado grave, informou à Lusa a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

“Um conseguiu sair pelos próprios meios, o outro foi recolhido pela embarcação salva-vidas, foi transportado para a Marina de Cascais. Foi realizada massagem cardíaca durante todo o trajecto e depois foi também feita reanimação na marina, com o INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e os bombeiros, mas aí foi declarado o óbito”, indicou o comandante José Sousa Luís, porta-voz e relações-públicas da AMN.

Os dois irmãos são de nacionalidade moldava, disse o comandante da AMN, referindo que se desconhece para já a idade do jovem que sobreviveu, transportado para o hospital de Cascais “em estado de choque”.

Sem saber as circunstâncias da ocorrência, o porta-voz da AMN acrescentou que a vítima que morreu foi recolhida do mar “em estado muito grave” e “à partida terá sido afogamento”, mas será através da autópsia por parte do Instituto de Medicina Legal que haverá confirmação das causas da morte.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse à Lusa que se tratou de “uma queda na Boca do Inferno” (zona rochosa conhecida por registar com frequência ondulação forte), confirmando uma vítima mortal e um ferido grave levado para o hospital de Cascais, sem mais informações sobre ambos.

O alerta foi às 15h23 e a ocorrência mobilizou “quatro veículos, duas embarcações e 15 operacionais”, adiantou o CDOS.