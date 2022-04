Corpo de homem encontrado no mar junto à praia de Santo Amaro em Oeiras

O corpo de um homem foi encontrado este sábado no mar em frente à praia de Santo Amaro, em Oeiras, distrito de Lisboa, desconhecendo-se para já as circunstâncias que levaram à morte, segundo o capitão do Porto de Lisboa.

“Foi encontrado um corpo por uma embarcação de pesca. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino que aparenta 30 e poucos anos e que não aparenta ser banhista”, informou Diogo Vieira Branco, referindo que o alerta foi dado ao final da manhã.

O capitão do Porto de Lisboa disse que “foi imediatamente activada a embarcação da estação salva-vidas de Lisboa e foi posteriormente confirmado o óbito”.

Além de ter sido empenhada esta embarcação, que foi recolher o corpo, o resgate contou com a participação de uma equipa da Polícia Marítima de Lisboa, que está responsável pelos “procedimentos normais nestas circunstâncias de comunicar com o Ministério Público, com a Polícia Judiciária e com a autoridade de saúde”.

Questionado sobre as causas da morte, inclusive se há indícios de crime, Diogo Vieira Branco afirmou que essa investigação é da competência do Ministério Público, acrescentando que isso “será apurado em fase de inquérito - neste momento ainda é precipitado tecer qualquer conclusão”.

O capitão do Porto de Lisboa adiantou que o corpo não aparentava estar há muito tempo no mar.