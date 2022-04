Três perguntas a Francisca Guedes de Oliveira

Acha que este é um Orçamento de austeridade como diz a direita?

Não acho que seja um Orçamento de Estado de austeridade, como tivemos no passado no período da troika. O discurso da direita tem sido devido à perda do poder de compra pela inflação, mas tal não faz do Orçamento para 2022 um orçamento de austeridade. Há medidas sociais no campo da educação, da saúde, na alteração dos escalões do IRS, no aumento das pensões, cujo objectivo é aumentar rendimentos. Não são medidas de austeridade e medidas de contracção pelo lado da despesa. No entanto, este não é um Orçamento de Estado claramente expansionista, há o devido cuidado com a o défice e a dívida, seguindo, aliás, o programa do Governo.