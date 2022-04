União Europeia 2030, do lado ocidental para a fronteira leste

Escrevi no PÚBLICO (12/3/2022) um artigo intitulado A Ucrânia salvou a Europa, por agora. Um mês depois volto ao assunto num momento de profunda incerteza sobre o destino da Ucrânia e os impactos sobre a União Europeia. Com efeito, já não se trata apenas das grandes transformações que marcarão a próxima fase da construção europeia, mas, agora, também, a grande transformação da fronteira leste europeia no que diz respeito à política de recuperação e resiliência, ao acolhimento de refugiados e a nova arquitetura de segurança e defesa europeia.

De repente, tudo parece estar em causa, a Europa e a União Europeia estão perante a iminência de absorver um êxodo ucraniano de dimensões épicas e reabrir uma guerra fria junto a um vizinho cada vez mais instável, nervoso e decadente. Chegou o momento de rever em profundidade toda a geopolítica europeia e nesse sentido dez tópicos irão emergir até 2030:

1. Uma nova frente europeia para a política energética

Está em causa não apenas o novo mix energético europeu, mas, também, a revisão de algumas políticas nacionais mais dependentes das fontes de energia russa e, ainda, um eventual compasso de espera para a energia nuclear durante um período transitório; no nosso caso, a interligação do porto de Sines e da sua área industrial ao mercado ibérico e ao centro da Europa é uma grande oportunidade para o país.

2. Uma nova frente europeia para a rede logística e a reindustrialização da economia europeia

Está em causa, fundamentalmente, uma revisão das redes logísticas mais vulneráveis e sensíveis e respetivas cadeias de valor e, a essa luz, a reconsideração de algumas políticas setoriais, regulatórias e de concorrência industrial; as próximas rondas de negociações comerciais com os EUA, a China e a Índia serão aqui determinantes.

3. Uma nova arquitetura de segurança e defesa para a união europeia

Está em causa o grau de autonomia estratégica da União Europeia no quadro da NATO, o esforço de investimento a curto e médio prazo em defesa e segurança, convencional e cibernética, em linha com a nova doutrina de guerra fria e as operações de emergência que se apresentam à medida que a guerra Ucrânia-Russa se prolonga no tempo.

4. A revisão de toda a política macroeconómica europeia 2030

Está em causa não apenas acautelar o risco de estagflação através da política conjuntural, mas, sobretudo, reconsiderar toda a política macroeconómica europeia em três áreas fundamentais: o financiamento do esforço de segurança e defesa na fronteira leste que inclui a integração de refugiados e trabalhadores migrantes, decisões importantes sobre a dívida externa conjunta da União Europeia e, por fim, alterações substanciais sobre fiscalidade europeia e regras orçamentais.

5. A preparação e o financiamento das ações de pré-adesão e adesão em matéria de alargamento

Está em causa a política de alargamento da União Europeia aos países balcânicos e à própria Ucrânia (e a sua reconstrução), sem esquecer os casos mais problemáticos como é o caso da Turquia; em matéria de alargamento, as várias velocidades podem gerar equívocos e mal-entendidos e a União Europeia deve, desde já, estar preparada para administrar esses equívocos que ela mesma vai gerar.

6. A revisão de toda a política de vizinhança ao leste e sul europeus

Está em causa a revisão de toda a política de vizinhança e a reparação dos danos colaterais causados pela guerra aos países do leste europeu e aos países da margem sul do mediterrâneo, em especial os países africanos que, na sequência do Processo de Barcelona, há muito aguardam a formação de uma União para o Mediterrâneo; acresce uma dúvida substancial, qual a política de vizinhança para a área sob a influência da Federação Russa no período pós-guerra.

7. Rever a política migratória europeia a curto e médio prazo

Está em causa a revisão do pacto migratório europeu e de toda a política de gestão de fronteiras tendo em vista os impactos causados pelos fluxos de refugiados de guerra, da fome e alterações climáticas, com origem no Grande Médio Oriente, no Norte de África e região do Sahel e, agora também, na fronteira leste europeia.

8. Rever a política de relações exteriores da União Europeia no quadro multilateral e regional

Está em causa toda a estrutura multilateral de relações internacionais do pós-guerra, tal como a conhecemos até agora; perante o eventual prolongamento da guerra Ucrânia-Rússia tudo leva a crer que estaremos na iminência de uma nova guerra fria na Europa e a caminho de relações multipolares em vários patamares e em linha com a base geopolítica das áreas de influência.

9. Rever todo o arsenal de soft power da União Europeia face ao imperativo geopolítico e geoestratégico de dotar a União Europeia de um hard power eficaz, eficiente e efetivo.

Está em causa, no horizonte 2030, uma mudança estrutural de grande alcance no ADN da própria construção europeia, a saber, a transição rápida de um sistema político e operativo de soft power para um sistema político e operativo de hard power; o que fica por saber é se vamos antecipar, desde já, essa mudança ou se vamos aguardar pela "operação militar especial” da China em Taiwan.

10. O imperativo constitucional de revisão dos tratados europeus é cada vez evidente.

Está em causa, no horizonte 2030, saber se estão reunidas as condições políticas, internas e internacionais, para o lançamento de uma revisão dos tratados europeus que nos leve até à Federação dos Estados Europeus ou aos Estados Unidos da Europa.

Notas Finais

Perante esta mudança de longo alcance, que nos leva do lado ocidental até à fronteira do leste europeu, parece evidente que haverá, mais tarde ou mais cedo, uma alteração substancial das prioridades da política europeia com o foco principal colocado nas necessidades imediatas e urgentes da Outra Europa, junto da fronteira leste europeia. Em síntese, talvez possamos dizer o seguinte:

É necessária, no horizonte 2030, uma nova geração de políticas europeias, menos conjunturais e oportunistas e mais estruturais e reformistas;

É necessária uma revisão profunda da estrutura monetário-financeira da União Europeia e do seu mercado de capitais;

No entanto, existe o risco real de um impasse político e institucional na União Europeia em consequência do alargamento aos países da península balcânica e à Ucrânia e, bem assim, a reavaliação, a esta luz, do processo de adesão da Turquia;

Neste compasso de espera, ninguém parece interessado, igualmente, em antecipar quais os cenários e as consequências que poderão ocorrer numa eventual operação especial de intervenção da China em Taiwan;

Do mesmo modo, ninguém parece muito interessado em refletir sobre a reconfiguração político-institucional da União Europeia na transição brusca, mas necessária, de uma política de soft power para uma política de hard power;

Finalmente, todos estes eventos, reais ou virtuais, têm um impacto sobre as políticas de coesão mais convencionais que há muito beneficiam, por exemplo, os dois países da Península Ibérica e não seria surpreendente que o PRR e o PT 2030 fossem a última geração dessa política de coesão mais convencional, por isso, faz todo o sentido que sejam executados com o máximo de rigor, equidade e efetividade. De ora em diante, o leste será a prioridade.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico