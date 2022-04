A Prova dos factos publicada na edição online de 8 de abril passado (edição impressa de dia 9) tinha como propósito certificar a exactidão da frase “Com o socialismo, as desigualdades aumentaram e a taxa de risco de pobreza antes de prestações sociais foi em 2019 de 43%, quando em 1995 era de 37%”. A frase foi proferida por Luís Montenegro na apresentação da sua candidatura à liderança do PSD. De acordo com a jornalista Ana Cristina Pereira, que assina essa Prova dos factos, a afirmação de Luís Montenegro é falsa.