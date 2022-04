Aparelho fonatório, uma voz desconhecida

No início da Primeira Guerra, o pintor russo Wassily Kandinsky é obrigado a sair da Alemanha onde vivia há 16 anos. Após uma breve passagem pela Suíça e não vendo fim ao conflito, regressa à Rússia em profunda depressão. Durante todo o ano de 1915 não conseguiu pintar um único quadro. No Verão de 1916, o pintor telefona a um amigo, um conhecido general russo, para saber notícias da guerra e o telefone é atendido pela filha do general, que Kandinsky nunca tinha visto. Aquela voz é de tal forma inspiradora que rompe o seu bloqueio artístico e pinta uma linda aguarela intitulada “A uma voz desconhecida”. Só em Outubro de 1916 Kandinsky conhece Nina Andreeusky, a detentora da voz apaixonante, com quem casa e com quem vive até ao fim dos seus dias.

Esta história verídica ilustra como a voz é provavelmente o instrumento mais simples, mais natural e mais poderoso da comunicação humana. A voz é um traço de personalidade, individual e única em cada um de nós, define-nos perante os outros, é o espelho da nossa alma, e mesmo assim, geralmente, só lhe damos valor quando ela muda de características ou a perdemos.

Esta verdade verifica-se especialmente para todos os profissionais de voz (cantores, actores, professores, médicos, advogados, personal trainers, trabalhadores de call center, lojistas, entre outros), ou seja, todas as pessoas que necessitam da voz para trabalhar.

Como qualquer som produzido na natureza, para produzirmos voz precisamos de uma estrutura vibrátil, as cordas vocais, e de uma fonte de energia que as faça vibrar, o ar expirado que vem do pulmão. Desta forma, qualquer alteração que comprometa o funcionamento da respiração (por exemplo, uma alteração da postura ou do esqueleto, uma doença pulmonar ou cardíaca ou má forma física) ou a vibração das cordas vocais (por exemplo nódulos, pólipos, edema ou quistos das cordas vocais que resultam do hábito de gritar, pigarrear ou fumar) originam rouquidão. A voz pode ainda ser comprometida por alterações no mecanismo de ressonância e amplificação, que ocorrem em todas as estruturas acima das cordas vocais. É por isso que a voz se altera quando estamos constipados, com o nariz entupido.

Para ter e preservar uma boa qualidade vocal é, assim, essencial ter uma vida saudável, uma boa postura, beber muita água durante o dia e aprender técnica vocal. Pelo contrário, hábitos tabágicos ou alcoólicos, uma vida sedentária e doenças sistémicas mal controladas podem resultar em comprometimento da voz temporária ou definitiva.

Nos últimos anos, a forma de abordagem da patologia vocal sofreu uma alteração radical. Uma avaliação vocal completa deve ser realizada de forma multidisciplinar, incluindo uma caracterização detalhada da anatomia das estruturas envolvidas na produção de voz, uma avaliação pormenorizada da vibração vocal por videoestroboscopia e uma avaliação acústica subjectiva e objectiva da voz.

É consensual, entre os autores mais reputados, que esta avaliação deve, preferencialmente, ser realizada em centros vocacionados para o estudo da voz, não só com o intuito curativo, em situações de doença, mas também com a intenção de prevenção de lesões, alterações das características vocais ou treino da voz de profissionais.