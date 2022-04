A RiaFresh quer trazer à mesa os vegetais marinhos da costa algarvia

Talvez conheça a salicórnia, mas e a planta do gelo, a valverde ou a inula? São todas plantas que crescem nos sapais da costa algarvia e as estratégias que desenvolveram para sobreviver à água salgada dão-lhes sabores e texturas diferentes. A RiaFresh quer trazer essa diversidade para a mesa.

Miguel Salazar vai caminhando à nossa frente entre mesas de “vegetais marinhos”, de tesoura na mão. A cada variedade diferente, corta minuciosamente pequenos talos para dar a provar. A primeira é “muito vistosa”, com pequenas gotas cristalizadas sobre as folhas. Chama-se ficoide glacial, também conhecida por planta do gelo (Mesembryanthemum crystallinum), e é “uma das mais interessantes” entre as plantas da RiaFresh. “Na boca é uma maravilha, uma explosão de sabor salgado. Fizemos provas cegas e as pessoas não sabiam dizer o que estavam a comer, se era uma planta, um marisco...”, recorda. “O sabor faz muito lembrar perceves.”