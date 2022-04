Sporting apura-se para a final do campeonato de voleibol

“Leões” afastaram a Fonte do Bastardo no quinto e decisivo jogo das meias-finais.

O Sporting qualificou-se neste sábado para a final do play-off do campeonato nacional de voleibol, marcando encontro com o Benfica, ao bater fora a Fonte do Bastardo por 3-1, no quinto e decisivo encontro das meias-finais.

A formação “leonina”, que perdeu o primeiro e terceiro embates da série, triunfou na “negra” pelos parciais de 25-22, 25-22, 18-25 e 30-28.

Na final, o Sporting vai defrontar o campeão nacional, o Benfica, que, na outra meia-final, superou o Esmoriz por 3-0 (3-1 fora e 3-0 nos dois encontros caseiros).