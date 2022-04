Rúben Amorim e o derby: “Contra o Benfica é sempre 50/50”

Treinador do Sporting manifesta total confiança nos jogadores e a convicção de que vencerá o embate com o rival, relativo à 30.ª jornada da Liga.

Confiança e cautela. Rúben Amorim, treinador do Sporting, olha para o derby de domingo à noite (20h30, SportTV), diante do Benfica, com a noção de quem reconhece a importância do jogo num momento de decisões no campeonato. Um triunfo arruma a questão do segundo lugar e mantém a perseguição ao FC Porto, um desaire poderá dificultar (ou hipotecar) a reconquista do título.

Para Amorim, o facto casa conta pouco nestes jogos. “O Benfica pode fazer em Alvalade o que fizemos na Luz [vitória por 1-3 na primeira volta]. Tenho uma grande convicção nos meus jogadores e acredito que podemos vencer todos os jogos. É um sinal de segurança que tenho da parte deles, pela forma como jogam. Contra o Benfica é sempre 50/50, independentemente de jogarmos em casa. Mas tenho essa convicção clara de que podemos vencer todos os jogos, incluindo o Benfica”.

Quando olha para o Sporting de hoje, o técnico vê uma equipa “mais dominante” do que na primeira volta e a atravessar um ciclo de vitórias que lhe permite encarar o derby com optimismo. “Mudou o momento das equipas, o Sporting vive um momento bom. Antigamente, dizia-se que a pior equipa ganhava, eu não acredito nisso. Acredito que o Sporting vai voltar a vencer”.

De resto, Rúben Amorim reconhece o peso que este encontro pode ter no que falta do campeonato. “Esta semana pode ser decisiva porque, se não ganharmos os jogos todos, fica praticamente impossível ganhar o campeonato. Tirando o Benfica-FC Porto, este jogo vai ser decisivo, assume.

Garantindo que Islam Slimani (que ficou de fora das opções no último jogo) estará convocado, mas sem adiantar nada sobre a recuperação de Feddal, o treinador do Sporting aponta oscilações ao rendimento do Benfica e assume que há várias nuances em aberto. “Não sei bem o que esperar. O Benfica tem jogadores de qualidade que podem decidir jogos grandes. A equipa cresce com estes jogos, jogamos em casa e espero um Benfica muito motivado depois do jogo da Champions, mas temos obrigação de vencer”.

Darwin Núñez, o jogador do Benfica em melhor momento de forma, não merecerá atenção especial dos “leões”, até porque o Sporting defende à zona, e Rúben Amorim lembra que há jogadores do plantel leonino, como Pedro Gonçalves, Sarabia ou Marcus Edwards, que também estão em crescendo.