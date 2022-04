Hat-trick de Ronaldo mantém Manchester United na rota da Champions

Um hat-trick de Cristiano Ronaldo permitiu, neste sábado, ao Manchester United vencer por 3-2 na recepção ao lanterna-vermelha Norwich e reentrar na corrida à Liga dos Campeões, em jogo da 33.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

O avançado internacional português voltou a salvar o Manchester United, através de um livre exemplarmente executado, aos 76 minutos, depois de ter colocado os “red devils” a vencer por 2-0, com golos marcados aos sete e 32 minutos, antes de os visitantes restabelecerem o empate.

Cristiano Ronaldo, que obteve o 60.º hat-trick da carreira, inaugurou o marcador após uma assistência de Elanga, na sequência de uma perda de bola comprometedora de Ben Gibson, e aumentou a vantagem dos anfitriões com um desvio de cabeça, num canto marcado por Alex Telles.

O Manchester United, que alinhou também com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no “onze”, pareceu deslumbrado com a facilidade com que chegou à vantagem e o Norwich aproveitou para reduzir antes do intervalo, aos 45+1 minutos, por Dowell, e igualar no início da segunda parte, aos 52, por Pukki.

A equipa de Manchester, quinta colocada, foi a grande beneficiada da ronda na luta pelo quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, uma vez que o Tottenham, actual detentor dessa posição, perdeu na recepção ao Brighton e o Arsenal, sexto posicionado, foi batido em Southampton, ambos por 1-0.