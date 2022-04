Belenenses SAD triunfa e aproxima-se dos lugares de manutenção

O lanterna-vermelha Belenenses SAD mantém-se “vivo” na corrida à manutenção na I Liga portuguesa de futebol, depois de, neste sábado, ter recebido e batido o Vizela por 1-0, em encontro da 30.ª jornada.

Um golo do senegalês Baraye, aos 29 minutos, materializou o triunfo dos “azuis”, que pontuaram pela quinta vez nos últimos seis jogos.

O Belenenses SAD continua em último, mas agora com 24 pontos, contra 25 do Tondela (17.º) e 26 do Moreirense (16.º), enquanto o Vizela, que somou a segunda derrota seguida, caiu para o 14.º posto, mantendo-se com 29.