Basquetebol: Benfica vence Sporting no último segundo do derby

Tal como acontecera há quatro dias, frente à Oliveirense, o Benfica somou neste sábado uma vitória para o campeonato nacional de basquetebol pela mais curta das margens. Desta vez, porém, o triunfo teve um significado acrescido: não apenas porque aconteceu num derby, diante do Sporting (79-78), mas porque o cesto da vitória foi alcançado a um segundo do final, depois de os “encarnados” terem estado quase sempre em desvantagem no marcador.

Após um primeiro período que terminou com uma recuperação do Benfica nos instantes finais, que lhe garantiu uma vantagem magra (18-17), a entrada do Sporting no segundo parcial foi demolidora. Mais fortes na luta das tabelas e com grande acerto nos lançamentos longos, os “leões” distanciaram-se e chegaram ao intervalo a ganhar por 34-44.

A cada ténue aproximação que os “encarnados” ensaiavam, respondia o rival com um lançamento de três pontos que repunha a diferença no marcador. E, nesse capítulo, António Monteiro esteve em destaque, com quatro dos 12 convertidos pela equipa ao longo do encontro.

Do lado contrário, o Benfica mostrava-se mais errático nas acções ofensivas (o tunisino Ben Romdhane, apesar dos 12 pontos que marcou, esteve muito abaixo do habitual) e com dificuldades em defender um adversário que ora encontrava soluções de jogo interior, ora encontrava o homem livre para lançar de fora.

Com 52-61 à entrada para os últimos 10 minutos, o Sporting foi conseguindo manter-se na frente até pouco mais de metade do último período. Nessa altura, depois de já ter elevado os níveis de agressividade defensiva, o Benfica obrigou o adversário a cometer mais erros e foi recuperando paulatinamente. Muito impulsionado pelo base Aaron Broussard, que foi determinante para manter a equipa na luta pelo resultado e o autor do cesto do triunfo, a um segundo do final, após uma excelente acção individual.

Esta vitória permite ao Benfica manter-se isolado no comando da Liga, que atravessa a II fase regular, agora com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting e cinco sobre o FC Porto, que tem um jogo a menos — os “dragões” visitam no domingo o pavilhão da Oliveirense (18h).