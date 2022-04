Covid-19: Portugal com 59.434 infecções e 145 mortes na última semana

Portugal registou, na semana de 5 a 11 de Abril, 59.434 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, 145 mortes associadas à covid-19 e um aumento de doentes internados, indicou esta sexta-feira a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, o número de casos confirmados de infecção desceu 2528 em relação à semana anterior, registando-se também uma redução de sete mortes na comparação entre os dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por covid-19, o boletim indica que, na passada segunda-feira, 11 de Abril, estavam internadas 1172 pessoas, mais 62 do que no mesmo dia da semana anterior, das quais 60 doentes em unidades de cuidados intensivos, valor sem alterações.

O boletim da DGS sobre os números da covid-19 passou a ser divulgado semanalmente. Esta quinta-feira, o índice de transmissibilidade — R(t) — do coronavírus SARS-CoV-2 baixou ligeiramente para os 0,94 e Portugal regista uma média de 8981 novos casos diários de infecção, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa).

“O valor médio do R(t) para os dias de 4 a 8 de Abril foi de 0,94”, o que representa uma redução muito ligeira em relação aos 0,95 registados no período anterior, avançou o relatório semanal do Insa sobre a evolução do número de infecções no país.