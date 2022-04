Pequenos grandes guerreiros

Actualmente, as crianças já não são consideradas como “simples” danos colaterais, sendo que o impacto da guerra na saúde infantil é dramático. De facto, os efeitos na saúde física, mental, comportamental e do desenvolvimento sobre as crianças são profundos e multissistémicos.

Os efeitos agudos e crónicos dos conflitos armados na saúde e no bem-estar das crianças estão entre as maiores violações dos direitos humanos do século XXI.

Em alguns países do mundo, as crianças são inclusivamente forçadas a lutar na guerra. Estima-se que existam mais de 300 mil soldados em idade juvenil a lutar em todo o mundo. Por exemplo, no Uganda, a maioria dos soldados do Exército de Resistência do Senhor são menores.

Para além dos efeitos físicos directos, as crianças são também afectadas indirectamente através do trauma, que poderá ter efeitos nefastos para toda a vida. Está comprovado que crianças afectadas por guerras têm uma prevalência aumentada de perturbações de stress pós-traumático, depressão, ansiedade e queixas comportamentais, que vão persistir mesmo após a cessação das hostilidades.

Outro dos efeitos marcantes diz respeito à destruição das infra-estruturas que permitem às crianças e jovens um normal desenvolvimento. Tradicionalmente espaços seguros para crianças como escolas e/ou espaços de recreio e lazer são largamente afectados por estes conflitos, bem como hospitais e centros de saúde. Algo que ilustra bem esta situação é o panorama no Afeganistão onde os ataques a escolas e centros de saúde aumentaram drasticamente em anos recentes, muitos deles levados a cabo deliberadamente sobre escolas. Tudo isto conduz a uma disrupção dos sistemas de saúde que resultam em falhas no acesso, por exemplo, a programas vacinais ou de vigilância como meios de prevenção primária de doenças importantes na infância.

Aqueles que habitam áreas mais rurais e que subsistem essencialmente da agricultura, aquando da sua destruição encontram-se em maior risco de fome, malnutrição aguda e crónica, com consequências ao nível metabólico, imune e do crescimento físico e cognitivo.

O número de refugiados em idade infantil tem atingido números recorde, sendo que as maiores taxas de mortalidade nestes grupos se verificam nas crianças abaixo dos cinco anos. É também neste grupo etário que se verifica um maior risco de exploração, tráfico e abusos sexuais no contexto de guerra. Assim, verifica-se um impacto profundo não só no que diz respeito a propagação de doenças infecto-contagiosas (onde se incluem as doenças de transmissão sexual), mas sobretudo ao nível da saúde mental. Para além destas, outras causas de morte incluem doenças como a disenteria, infecções respiratórias, o sarampo e a malária.

Segundo a Sociedade Americana de Pediatria, é fundamental que os profissionais de saúde estejam sensibilizados para os direitos das crianças afectadas e que estejam preparados para avaliar os efeitos físicos, mentais e comportamentais da guerra. Para além disto, recomendam que estes disponham de um treino adequado a situações de trauma com capacidade reconhecer sinais de depressão, ansiedade e perturbações comportamentais das crianças. Neste sentido, é fundamental o trabalho para uma maior proximidade cultural e linguística ao providenciar os cuidados de saúde. Muito importante ainda é a cooperação com os serviços sociais e da comunidade, nomeadamente com as escolas e as famílias no sentido de auxiliar a integração daqueles que sofreram as consequências devastadoras da guerra.