We musk talk about this

Sabemos que quem controla as redes sociais também nos controla. Não é uma teoria da conspiração, são factos do conhecimento público. E, aqui, a realidade supera a imaginação. As nossas atividades, e as nossas faltas de atividade, são registadas, estudadas e as conclusões são usadas. Somos transparentes enquanto navegamos, e interagimos, no mundo digital, e deixamos mais informação sobre nós mesmos do que nos passa pela cabeça, certamente mais do que aquela que quereríamos deixar.