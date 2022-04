Negócios safardanas

A assunção de culpas passadas por uma qualquer comunidade, nomeadamente um país, no presente, é uma questão que suscita justificadas polémicas entre aqueles que acham um absurdo tais pedidos de desculpa por olharem para factos passados com os olhos do presente e aqueles que acham, serem os pedidos de desculpa públicos, um dever inalienável das comunidades em geral.