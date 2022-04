O mexilhão e a residência estudantil

Em 2019, Tiago Brandão Rodrigues anunciou como parte do plano nacional de alojamento para estudantes do ensino superior a transformação do antigo Ministério da Educação, na Av. 5 de Outubro, em Lisboa, numa residência para 600 estudantes. Por ser vizinho do edifício, tentei saber, ao longo dos últimos três anos, junto da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, mais pormenores sobre o projecto que terá um brutal impacto num pacato quarteirão residencial, mas nada consegui. Perante a estranha falta de respostas, apresentei em julho passado uma petição pública na assembleia municipal que reuniu mais de 200 assinaturas contra a instalação da residência naquele local.

A petição, fundamentada com exemplos concretos, expôs as preocupações dos residentes perante a ideia peregrina do ex-governante, que mais parece um filme de terror. Estamos a falar de 600 estudantes enfiados num prédio de 12 andares, paredes meias com residentes que, a muito custo, diga-se de passagem, compraram habitação e pagam IMI verdadeiramente pornográficos, para viver tranquilamente num bairro residencial no centro de lisboa. Não faltam nas Avenidas Novas exemplos de irreversíveis experiências falhadas de integração de comunidades alheias - esta tem todos os ingredientes para ser mais um falhanço, sem direito a qualquer debate. Não se aprendeu, pelos vistos, com a polémica construção do bairro social Bairro de Santos ou do Arco do Cego, onde o problemático movimento de estudantes do Técnico e não só transformou o jardim e zona residencial num verdadeiro bar aberto, trazendo insegurança, desacatos, barulho, drogas e álcool, que câmara municipal nunca conseguiu resolver para frustração de quem lá vive.

A preocupação dos residentes nesta petição nada tem contra a construção de residências para estudantes, ao contrário do discurso ideológico de alguns vereadores, que levaram o tema do direito à habitação estudantil para o lado socioeconómico e da democratização da habitação em Lisboa. Tive o cuidado de na petição dar o exemplo da minha experiência em residências estudantis quando me licenciei nos Estados Unidos, país que considero ter o melhor sistema de integração de estudantes em campus universitários. Apontei que a construção de residências estudantis deveria ser feita na Cidade Universitária, transformando finalmente aquele descaracterizado e inseguro local num verdadeiro polo universitário digno desse nome, com vida de dia e de noite, misturando estudo, residências, lazer, comércio e desporto. Ou então investir na recuperação das dezenas de hectares e edifícios abandonados e degradados nas instalações do ISA, na Ajuda.

A petição, que não passou, apenas esclareceu que seriam instalados 400 e não 600 estudantes no local. Fez-se tábua rasa, e demagogia política, das preocupações justas dos residentes perante um anúncio que transformará radicalmente a sua vizinhança. Curiosamente, a mesma assembleia acaba de chumbar novos alojamentos locais, entre outras razões pelos distúrbios que causam nas vizinhanças. Como diria RAP, isto é brincar com quem trabalha! Haverá por acaso algum alojamento local que meta 400 turistas dentro? Não parece! Enfim, um triste exemplo de dois pesos e duas medidas de acordo com a jogada política que mais interessa aos partidos, mas não aos cidadãos que habitam Lisboa. Quando os estudantes começarem a dar bronca, que vão dar, quem resolverá a situação e quem será responsabilizado? O sr. ex-ministro? Já era! Os vereadores? Duvido! A polícia? Nem esquadra há nas Avenidas Novas… No final, quem se vai lixar será o mexilhão, ou seja, os residentes.

Ainda vamos a tempo de reverter o projeto, esperemos que o novo executivo da câmara tenha a capacidade de finalmente a escutar a cidadania activa e não sucumba à tentação de usar Lisboa como banco de ensaio para experiências políticas. Quem cá vive merece e agradece!

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico