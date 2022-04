Ericeira, a Ouriceira: este festival é um festim de ouriços-do-mar

“As suas ovas são frequentemente comparadas às do caviar”, garante a organização do sexto Festival Internacional Ouriço-do-Mar, agora de volta após a “pausa imposta pela pandemia”. Com muitos apreciadores, este ouriço está intimamente ligado à história da Ericeira, já que, garante-se, “deve o nome a esta iguaria marinha” e já foi chamada de Ouriceira​. Não é de admirar, portanto, que desde há alguns anos a Ericeira se tenha predisposto a ser a grande maternidade dos ouriços em Portugal. De 22 a 30 de Abril, não faltam razões para celebrar o ouriço-do-mar por aqui.

O programa do festival inclui sessões de showcooking no Mercado Municipal da Ericeira, a 23 e 30 de Abril (16h às 18h), uma oportunidade para prová-los segundo o “tempero de diferentes cozinheiros e escolas de gastronomia”, adianta a organização: “irão exemplificar algumas das melhores formas de degustar” os ouriços. Rodrigo Anacleto (Pestana Sintra), Jéssica Torres (Na Lata), Miguel Bértolo, Nuno Nobre (da Ouriçaria), Daniel Censi (restaurante Cacué) e Hugo Guerra (restaurante Lobo Mau) estão entre os especialistas convidados, sendo que as sessões são gratuitas.

Os ouriços também podem ser provados de várias formas e feitios na Mostra Gastronómica que decorre nas duas dezenas de restaurantes aderentes: há “pratos e menus criados especificamente para estes dias”.

Ericeira, Festival Internacional do Ouriço-do-mar Jorge Simão Ericeira, Festival Internacional do Ouriço-do-mar Jorge Simão Fotogaleria Jorge Simão

A terminar o certame, pensa-se o mar e a importância do ouriço e apresentam-se estudos levados a cabo na área, no âmbito dos projectos Ouriceira Mar e Ouriceira Aqua. A participação é gratuita e no programa incluem-se apresentações sobre o ecossistema e biologia do ouriço-do-mar na região, a sua exploração e gestão, a sua aquacultura (o projecto Ouriceira Aqua). As jornadas técnicas decorrem no sábado, dia 30, na Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, a partir das 9h30.

O festival é um projecto promovido pelo município de Mafra, Junta da Freguesia da Ericeira e Nuno Nobre Consultoria, contando com vários apoios, incluindo o Mare - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e a Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal.

Foto No mercado, o festival do ouriço-do-mar Jorge Simão