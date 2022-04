A arte de preparar o anho pascal, a divina comezaina descrita por Eça de Queiroz

José Queiroz Pinto gosta de dizer que cresceu com o cheiro a anho, mas faz também todas as receitas que são descritas no romance centrado na Quinta de Tormes. O pastelão de salpicão e o frango com arroz de favas são outros troféus.

É com A Cidade e as Serras como guião que rumamos a Tormes, ao encontro do saboroso roteiro que devolveu a Jacinto o vigor físico e os prazeres da mesa. Na casa que hoje acolhe a Fundação Eça de Queiroz preserva-se com absoluto rigor toda a ambiência da época - e também a paisagem que se desenrola encosta abaixo até às águas do Douro não se terá alterado assim tanto.