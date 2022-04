Em casa de Eunice Muñoz (1928-2022), onde a actriz era "só Eunice"

Em Setembro do ano passado, Eunice Muñoz recebeu o PÚBLICO em casa, que partilhava com a neta Lídia Muñoz, na época ainda grávida (o filho nasceria um mês depois, a 24 de Outubro), e com o marido desta, o realizador Tiago Durão. Um convite para partilhar um pouco da intimidade de uma actriz que ficou conhecida como "a grande dama do teatro", mas que preferia ser "só Eunice".

