V. Guimarães consolida sexto lugar na Liga com goleada

Vimaranenses bateram o Paços de Ferreira por 4-0, com duas grandes penalidades pelo meio.

O V. Guimarães alcançou nesta sexta-feira um triunfo folgado sobre o Paços de Ferreira (4-0), que lhe permitiu não só distanciar-se do adversário na classificação da Liga, mas também aproximar-se do Gil Vicente. Para já, este triunfo, na 30.ª ronda, permite aos vimaranenses consolidar o sexto lugar.

Os anfitriões colocaram-se em vantagem logo aos 6’, numa grande penalidade convertida por Tiago Silva, e ampliaram a vantagem mesmo em cima do intervalo, pelo brasileiro Bruno Duarte, após assistência de Rafa Soares.

Seria o primeiro de dois golos do avançado, que aos 67’ (três minutos depois de o Paços ter ficado reduzido a 10 elementos, por expulsão de Luiz Carlos) deixou o Vitória ainda mais confortável no jogo, com o resultado a ficar fechado aos 86’, graças a um penálti de Ruben Lameiras.

Com o empate do Gil Vicente em Famalicão, o V. Guimarães fica agora a cinco pontos dos barcelenses, no quinto lugar, enquanto o Paços de Ferreira, em sétimo, poderá ser ultrapassado pelo Estoril ainda nesta jornada.