Sporting e Óquei de Barcelos completam meias-finais da Golden Cup

“Leões” derrotaram o FC Porto por 3-2, na Corunha, já no prolongamento. Minhotos afastaram a Oliveirense.

O Sporting vai defrontar o Óquei de Barcelos nas meias-finais da Golden Cup, torneio de hóquei em patins que decorre na Corunha até domingo. Nesta sexta-feira, os “leões” afastaram o FC Porto (3-2), enquanto os minhotos bateram a Oliveirense (4-2).

Os “leões” colocaram-se na frente do marcador por Ferran Font, mas permitiram a reviravolta, consumada com os golos de Carlo di Benedetto e Ezequiel Mena. Antes do intervalo, porém, Verona empatou o encontro e o 2-2 manteve-se durante toda a segunda parte.

Resultado? Foi necessário um prolongamento e o FC Porto acabou por ceder após um golo de Gonzalo Romero, na recarga a um livre directo.

Antes, já o Óquei de Barcelos tinha reservado um lugar nas meias-finais. Ao intervalo, a Oliveirense vencia por 2-1, com golos de Franco Platero e Tomás Pereira, a que os minhotos responderam por Miguel Rocha.

No segundo tempo, começou cedo a reviravolta, com um golo de Dario Jiménez, a que seguiram os de Luís Querido e, a menos de dois minutos do fim, de Danilo Rampulla.

Sporting e Óquei de Barcelos defrontam-se no pavilhão Riazor no sábado à tarde (18h), enquanto às 12h medem forças o Liceo e o Benfica, na outra meia-final.