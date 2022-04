Sérgio Conceição quer evitar distracções no FC Porto

Faltam cinco jornadas para o final do campeonato, o FC Porto lidera a prova com seis pontos de vantagem sobre o segundo e eleva, em caso de triunfo sobre o Portimonense, no sábado à noite (20h30, SportTV), essa margem para nove pontos, a título provisório. Isto na véspera de um Sporting-Benfica. É neste contexto que Sérgio Conceição, treinador dos “dragões”, exige à equipa que mantenha o rumo das últimas semanas.

Nas quatro últimas partidas na Liga (Vitória, Santa Clara, Boavista e Tondela), o FC Porto não sofreu qualquer golo. Um indicador de competência defensiva que deixa o treinador satisfeito, mas simultaneamente em estado de alerta: “Isso já passou e agora é importante continuar com esse registo. Quando se está num momento bom, pode haver tendência para distracção e isso pode ser fatal. Cada vez que fazemos bem as coisas, temos de andar sempre no limite durante a semana para continuar a fazer bem e isso pode ser perigoso”.

Sérgio Conceição, na antevisão da partida frente ao Portimonense:



"Espera-nos um jogo difícil e caberá ao @FCPorto fazer de tudo para ganhar os três pontos importantes"



Sem poder contar com Matheus Uribe ou Bruno Costa, Sérgio Conceição poderá voltar a apostar em Grujic no meio-campo, mas do lado contrário também há dúvidas motivadas por várias baixas. “Temos de olhar para o Portimonense no seu todo, uma equipa que só pelos jogos fora estava em sexto lugar. É uma equipa consistente, uma equipa que tem alguns jogadores de fora, é verdade, e isso cria até alguma indefinição na nossa preparação”, reconhece.

As ausências no plantel dos algarvios, a começar pelos centrais Willyan Rocha e Lucas Possignolo, podem até motivar uma mudança de sistema. Paulo Sérgio tem apresentado uma linha defensiva de cinco elementos (três centrais) nos jogos com os “grandes”, mas estas contrariedades poderão forçar uma alteração. No ataque, de resto, também há dificuldades, com Nakajima (emprestado pelo FC Porto) e Welinton também fora da equação.

“Hoje, no futebol, cada vez se trabalha melhor e encontramos sempre dificuldades diferentes nos adversários que defrontamos”, assinala Conceição, afirmando esperar “um jogo difícil” e desvalorizando o facto de os “dragões” entrarem primeiro em campo do que o Sporting nesta 30.ª jornada. “Não acredito que jogar antes ou depois interfira com os jogadores. Essa conversa nem entra sequer no balneário”.