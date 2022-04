Rafael Leão mantém AC Milan no topo da Série A

O Inter Milão começou por pressionar, nesta sexta-feira, com um triunfo no terreno do Spezia (1-3), na 33.ª jornada da Série A, mas pouco depois o AC Milan também cumpriu a obrigação e retomou o comando isolado do campeonato italiano de futebol, com 71 pontos somados.

No Estádio Alberto Picco, os “nerazzurri” colocaram-se na frente do marcador aos 31’, por Brozovic, e conservaram essa vantagem até ao intervalo. Lautaro Martínez fez o 0-2 aos 73’ e o Spezia ainda reduziu aos 88’ (Maggiore), mas a reacção do Inter foi imediata e Alexis Sánchez fechou o resultado já no tempo de compensação.

Este resultado colocava os milaneses na frente da classificação, com 69 pontos, mas apenas a título provisório. Pouco depois, foi a vez de o vizinho AC Milan entrar em campo para defrontar o Génova, penúltimo classificado. E a equipa da casa sentiria muitas dificuldades em criar ocasiões soberanas de golo, mas viu a vida um pouco mais facilitada logo aos 11’, quando Rafael Leão inaugurou o marcador — finalização de pé esquerdo, ao segundo poste, após cruzamento longo da direita.

O avançado português, de resto, foi sempre o elemento diferenciador no ataque do AC Milan, que não pôde contar com o sueco Zlatan Ibrahimovic. Mas o golo da tranquilidade chegou já aos 88’, por Junior Messias, que saltara do banco aos 61’ para o lugar de Saelemaekers. Rebic assistiu e o brasileiro concluiu, à segunda tentativa.