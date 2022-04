Sexta na TV: Jackie Chan, Cristo e Kalaf

CINEMA

Gunda

TVCine Edition, 20h25

Este documentário a preto e branco do russo Viktor Kossakovsky foca-se em Gunda, uma porca mãe de dois porquinhos, e no seu dia-a-dia, interagindo com os animais que a rodeiam, como duas vacas e uma galinha só com uma perna. Passou em 2020 no Festival de Berlim e teve em Joaquin Phoenix e Paul Thomas Anderson alguns dos seus fãs mais ferrenhos ainda antes da estreia. Phoenix, vegano e activista dos direitos dos animais, tornou-se inclusivamente produtor executivo.

Jackie Chan nas Ruas de Nova Iorque

AXN, 22h

Com a cidade de Vancouver, no Canadá, a fazer as vezes do Bronx, em Nova Iorque, esta comédia de acção protagonizada pelo rei da comédia de acção, Jackie Chan, ajudou o actor chinês a tornar-se famoso na América, depois de anos como uma estrela em Hong Kong. Realizado por Stanley Tong em 1995, foca-se num polícia de Hong Kong que vai a Nova Iorque para o casamento do tio, o dono de um supermercado no Bronx que está sob ataque cerrado dos criminosos locais.

A Última Tentação de Cristo

Fox Movies, 23h27

A mais polémica história de Cristo no cinema, realizada com a mestria de Martin Scorsese em 1988, a partir do romance homónimo de Nikos Kazantzakis, com um guião de Paul Schrader. Jesus de Nazaré (Willem Dafoe) é um homem bom, atormentado pelos seus próprios demónios e pela culpa. O chamamento de Deus é constante. A desgraça e a pobreza do mundo pesam-lhe nos ombros. Mas a maior tentação é o desejo de viver uma vida normal, uma vida como qualquer outro mortal… Scorsese foi nomeado para o Óscar de melhor realizador.

Bling Ring: O Gangue de Hollywood

Nos Studios, 00h25

Com argumento e realização de Sofia Coppola, este filme de 2013 é baseado em factos reais: uma série de assaltos a casas de famosos levados a cabo por um grupo de adolescentes que, em 2008, fez correr muita tinta na imprensa de todo o mundo e os deixou com três milhões em bens roubados. No elenco, Emma Watson, Israel Broussard, Katie Chang, Claire Julien, Taissa Farmiga e Paris Hilton, que foi uma das vítimas reais dos assaltos.

SÉRIES

Outer Range

Amazon Prime Video, streaming

Estreia. Josh Brolin é o protagonista desta série neo-western com toques de sobrenatural. Criada por Brian Watkins, que não tem experiência anterior no audiovisual, centra-se na família Abbott, que tem um rancho no Wyoming. A nora deles desapareceu e há uma disputa com uma família vizinha que lhes quer comprar o terreno. De repente, uma misteriosa mulher chega à propriedade deles. Além de Brolin, a série conta com Lili Taylor e Imogen Poots no elenco.

Roar

Apple TV+, streaming

Estreia. Série de antologia encabeçada por nomes como Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin, Merra Syal ou Isa Rae. Foi criada por Liz Flahive e Carly Mensch, que já tinham sido responsáveis por GLOW, a série da Netflix, a partir do livro de contos homónimo (Garra, na edição portuguesa) da irlandesa Cecelia Ahern, autora de obras como P.S. - Eu Amo-te, Para Sempre, Talvez ou A Última Carta. São oito histórias de realismo mágico sobre a condição feminina nos dias que correm.

ENTREVISTA

Os Filhos da Madrugada: Kalaf Epalanga

RTP3, 20h

Anabela Mota Ribeiro, no seu programa sobre uma série de pessoas relevantes de várias áreas e espectros políticos que tenham nascido já em democracia, fala com Kalaf Epalanga, o ex-membro dos Buraka Som Sistema (e ex-cronista do PÚBLICO) tornado romancista, cujos direitos de Também os Brancos Sabem Dançar, livro de estreia, foram comprados no ano passado pela editora britânica Faber.

INFANTIL

Hércules (V.Port.)

Disney Channel, 11h35

Em 1997, a Disney, pela mão de Ron Clements e John Musker, pegou na história de Hércules, o lendário deus grego também conhecido como Héracles, o filho de Zeus e Hera a quem é retirada a imortalidade. Vê-se obrigado, então, a provar que é um herói verdadeiro para a reaver. Na dobragem surgem as vozes de Miguel Angelo, José Raposo, Carla de Sá ou Fernando Luís.