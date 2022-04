O director do Teatro Nacional D. Maria II, onde Eunice Muñoz se estreou profissionalmente em 1941, comenta o lugar da actriz que agora desapareceu na história do teatro português: “A Eunice é de facto a coluna, sustentáculo de uma carga estrutural imensa e assombrosa, parecendo ora demasiado esbelta no seu prumo para tanto peso, ora robustíssima e capaz de ser base, fuste e capitel desta herança.”