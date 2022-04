Tum, tum, tum: os macacos-rhesus também sentem o seu batimento cardíaco

Tum, tum… tum, tum: consegue parar durante uns segundos e percepcionar o seu batimento cardíaco? Ao que parece nem só nós, os humanos, o conseguem fazer. Uma equipa internacional de cientistas sugere num artigo publicado esta semana na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que os macacos-rhesus também sentem o seu próprio batimento cardíaco. De acordo com os investigadores, esta é a primeira vez que se obtêm provas comportamentais de que os animais não-humanos sentem o seu ritmo cardíaco.