As empresas e a guerra na Ucrânia: uma perspetiva de Business & Human Rights

Na mesma semana em que a Comissão Europeia aprovou uma proposta de diretiva sobre Sustentabilidade Empresarial e Diligência Devida, a Europa acordou com uma guerra dentro das suas fronteiras, formalmente iniciada pela invasão russa ao território ucraniano. Estes dois temas, apesar de aparentemente distantes nos seus significados, partilham em comum o tema dos Direitos Humanos e levam-nos a pensar qual o papel que a sociedade civil e o mundo empresarial devem ter na defesa e promoção da dignidade da pessoa humana.

As preocupações em matéria de Business & Human Rights nasceram da tentativa de responsabilizar as empresas pelas violações e demais impactos negativos nos direitos humanos, originários das suas atividades. Em 2011, a ONU aprovou por unanimidade os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos (doravante UNGP), onde expressamente se prevê o dever dos Estados de protegerem os direitos humanos e a responsabilidade das empresas de os respeitarem, tal como o dever de garantir o acesso a reparação efetiva àqueles que sejam afetados negativamente pelas suas atividades. Dentro deste dever de respeitar mencionado, os UNGP estabelecem que as empresas deverão realizar um processo contínuo de diligência devida em matéria de direitos humanos, de forma a identificar, prevenir e mitigar atuais e/ou potenciais impactos adversos das suas atividades. Este processo deverá ser estendido a toda a sua cadeia de valor e implica uma comunicação ativa e eficaz com diferentes stakeholders.

É neste contexto que, nos últimos anos, temos observado uma vaga legislativa que visa estabelecer como obrigatório este processo de diligência devida em matéria de direitos humanos, definindo ainda pesadas sanções em caso de não cumprimento. A 23 de fevereiro de 2022, depois de muita pressão exercida sobre o assunto, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de Diretiva sobre Sustentabilidade Empresarial e Diligência Devida que, a ser adotada, irá impor às grandes empresas da União Europeia – e às empresas de países terceiros cujos rendimentos auferidos no território na União ultrapassem determinados limites – o dever de realizarem a diligência devida em matéria de direitos humanos e ambiente, na linha do que havia sido estabelecido nos UNGP.

A ligação deste tema com a guerra na Ucrânia não parece ser imediata. No entanto, numa altura em que se visa responsabilizar as empresas pelos impactos adversos por si causados, também se urge para que não fiquem em silêncio perante as inúmeras violações aos direitos humanos. É do contacto com os seus stakeholders, do conhecimento das suas cadeias de valor e da sua determinação por fazer prevalecer os valores e princípios de uma sociedade democrática e igualitária (ideias também presentes nos UNGP), que vemos inúmeras empresas a escolherem ter uma posição pública e proativa perante os acontecimentos atuais. De facto, dezenas de empresas suspenderam as suas atividades na Rússia e/ou as suas relações comerciais com indivíduos ou entidades relacionadas com o Estado russo, e implementaram programas de envio de bens de apoio humanitário a zonas de conflito, de transporte de pessoas de e para zonas de conflito, e ainda de redução de preços de bens essenciais.

Esta postura de responsabilidade social ativa por parte das empresas, que se materializa numa inédita recusa de neutralidade, pelo setor empresarial, perante um contexto de inequívoca violação dos direitos humanos, traduz a mudança de paradigma que o atual conflito russo-ucraniano introduziu no universo Business & Human Rights, e que nos aproxima de um cenário ideal, em que o cumprimento destes direitos é promovido por iniciativa das próprias empresas e não meramente por imposição legal. Porém, e particularmente no âmbito de uma área cuja importância e gravidade dos potenciais efeitos das medidas adotadas requer uma sensibilidade adicional de todos os intervenientes, é importante que aquelas se efetivem através de uma abordagem holística ao caso concreto. Isto significa que, num contexto de retaliação económica desta natureza, um compromisso sério empresarial para com os direitos humanos implica necessariamente uma preocupação com o seu cumprimento integral, tanto no que respeita à defesa dos cidadãos ucranianos, como à proteção dos cidadãos russos mais gravemente afetados pela suspensão das atividades empresariais.

Esta visão abrangente apenas se poderá efetivar através de uma mitigação, dentro do possível e razoável, dos respetivos efeitos nefastos que as medidas terão nas suas vidas – atenuação esta que se poderá corporizar, nomeadamente, num esforço de realocação de trabalhadores e na prestação de apoio diverso aos mesmos, conforme as diferentes necessidades. Naturalmente, garantir este tipo de proteção não será viável para um número considerável de empresas, pelo que se torna fulcral uma ação concertada com as organizações não-governamentais e intergovernamentais neste âmbito.

A promoção e o cumprimento das normas de direitos humanos é, cada vez mais, indissociável da realidade empresarial, sendo, de resto, entendimento claro no panorama internacional o de que a responsabilidade dos Estados, decorrente dos diplomas legais de Direitos Humanos, se estende às empresas que atuam nos seus territórios. A postura das dezenas de empresas que se têm posicionado firmemente contra a violação da soberania do povo ucraniano demonstra a consciência das mesmas quanto ao rumo que o Direito Internacional dos Direitos Humanos pretende tomar, e, mais importante, evidencia a sua disposição para o seguir.

