Uma história verdadeira muito oportuna

Tenho acompanhado a sanha inquisitória que uns quantos, com inusitada frequência, vão publicando textos nesta página, tomando Carmo Afonso como alvo. Mais do que criticar-lhe os argumentos, pretendem amesquinhá-la com uma tenacidade que só pode equivaler ao fanatismo dos seus propósitos. Quero por isso mesmo saudar a inteligência sibilina da crónica em que ela aborda o texto de Borges sobre o rancor do teólogo Aureliano por João de Panoia, um belo exemplo dos inconfessados motivos que levam os defensores dos autos-de-fé a expressarem ódio pelos que sabem intelectualmente muito superiores. Confesso que gostei, como sempre tenho apreciado os textos da autora.

Jorge Rocha, Amora

Ucrânia

À semelhança do que aconteceu com a covid-19, relativamente à guerra da Ucrânia também só é aceite como correcto o discurso oficial único. Esquecemos como muitos governos europeus incentivaram a ideia da adesão da Ucrânia à Nato, abandonando a sua neutralidade, os receios da Rússia e violando acordos feitos com Gorbachov.

Promoveu-se a perseguição organizada de russos dentro da Ucrânia. Historicamente, podemos verificar como ambos os países se prepararam para os confrontos, que parecem ser desejados por uma elite para enfraquecer a Europa. Lutar pela paz implicaria defender a neutralidade da Ucrânia como um passo fundamental. As guerras, hoje em dia, são campanhas de assassinatos, que nenhuma razão justifica, nem sequer a legitima defesa face a uma invasão criminosa. Em qualquer caso, não se promove a paz mandando soldados e armas para fazer a guerra. Hoje não há guerras justas. O desenvolvimento da consciência exige outras soluções.

José Brandão Pedro, Arouca

A Europa é um continente inseguro

Conheço famílias venezuelanas e brasileiras que estão arrependidas de terem vindo para Portugal. Se nos seus países fugiram da violência urbana encontraram na Europa a guerra Ucrânia/Rússia. O Velho Continente tornou-se inseguro. À possível adesão da Finlândia e da Suécia à Nato respondeu a Rússia com ameaças. A corrida aos armamentos alimenta uma poderosa indústria. Custa acreditar que França, Itália e Alemanha tenham vendido armamento bélico à Rússia apesar do embargo decretado. E se essas armas forem usadas contra esses países? O futuro da humanidade está na paz.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Transferência de competências ME para municípios​

Transferência de competências por despacho não é solução! O Dec. Lei 21/2019 de 30 de Janeiro, concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação. Apesar do Decreto-Lei ter sido publicado em 30 de Janeiro de 2019, na prática a maioria das reuniões de “negociação” entre a tutela e os municípios arrastaram-se para o final de 2021 e, com a concordância ou não, a partir de 1 de Abril de 2022 as competências foram transferidas para os municípios.

Perante esta realidade temos assim três cenários nos nossos municípios:

Cenário 1 – Municípios que aceitaram as competências, não porque o presidente da câmara esteja preocupado com os alunos, o futuro da educação ou a melhoria das condições das escolas, mas porque vê aqui mais uma oportunidade de alargar o seu espaço de influência política e controlo das organizações do município, na prática “vai ter o director na mão”;

Cenário 2 – Municípios não querem estas competências, foram-lhes impostas contra a sua vontade. Acabam por delegar as competências nos directores das escolas. Na prática o que vamos ter é uma duplicação de procedimentos, aumento da burocracia, menor agilização nos processos. Em suma, nenhuma das partes está satisfeita com esta solução e quem perde… é a escola;

Cenário 3 – Municípios que já estavam na vanguarda da educação, autarquias que já viam a educação como uma prioridade e investimento e, como tal, souberam negociar e preparar com tempo a transferência. Vêm na delegação de competências mais uma oportunidade para alargar dinâmicas de funcionamento e rentabilização de recursos. Há objectivos e uma visão conjunta da autarquia com a escola e, como tal, o futuro da educação nestes municípios vai continuar na vanguarda do que de melhor se faz a nível nacional.

Senhor primeiro-ministro dr. António Costa e senhor ministro da Educação dr. João Costa, os estudos feitos e a experiência de vida dizem-nos que descentralizar ou delegar competências de órgãos centrais em autarquias ou outros de dimensão regional só funcionarão com a vontade e aceitação de ambas as partes, nunca por decreto. Caso contrário quem perde é sempre o cidadão! No caso da educação, são os alunos e toda a comunidade educativa que vê o futuro ser pior que o presente. Lamentavelmente como diz a canção popular “para melhor está bem, está bem, para pior, já basta assim”!

José Patrício, director AE Tabuaço