Quase 30 mil pessoas regressam todos os dias à Ucrânia

Nações Unidas e organizações humanitárias estão preocupadas com o retorno dos ucranianos devido à deterioração da segurança alimentar no país.

Quase 30.000 pessoas regressam à Ucrânia todos os dias após terem sido forçados a deixar o país em resultado da invasão russa, que começou a 24 de Fevereiro.

O número foi revelado pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês), com base em informações prestadas pelo Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia.

Quase dois meses após o início da guerra, já regressaram à Ucrânia mais de 870 mil pessoas, o que faz aumentar a preocupação das organizações humanitárias devido à deterioração da segurança alimentar.

Este número significativo de regressos sugere que a migração de retorno para a Ucrânia pode continuar a aumentar, criando potencialmente novos desafios para a resposta humanitária, já que as pessoas necessitarão de apoio para reintegrar-se nas suas comunidades ou encontrar comunidades de acolhimento adequadas.

Estima-se que existam actualmente cerca de doze milhões de pessoas com necessidades humanitárias, das quais apenas 2,1 milhões receberam a atenção necessária. A ONU redobrou o o seu apelo para assegurar o financiamento da ajuda humanitária no valor de cerca de 1100 milhões de dólares (cerca de 1015 milhões de euros), dos quais 64% foram até agora recolhidos.

Apesar de a Rússia ter retirado as suas tropas de algumas zonas da Ucrânia, nomeadamente de Kiev e cidades em redor, os combates intensificaram-se no Leste e no Sudeste do país. Além disso, as tropas russas deixaram para trás milhares de quilómetros quadrados - cerca de 300 mil, quase metade do território da Ucrânia - repletos de minas.

Em sentido contrário, outra agência da ONU, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), informou esta quinta-feira que mais de 4,7 milhões de ucranianos fugiram do seu país desde a invasão pela Rússia, mais quase 80 mil do que o contabilizado no dia anterior.

De acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) divulgados em 5 de Abril, o número de deslocados internos ascende a 7,1 milhões, o que significa que o total de ucranianos que fugiram de suas casas devido à invasão da Rússia, seja para outros países ou para outras regiões, já soma cerca de 12 milhões de pessoas.