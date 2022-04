Salvio, ex-jogador do Benfica, procurado pela polícia depois de ter atropelado a ex-mulher

O antigo jogador do Benfica Toto Salvio está a ser procurado pelas autoridades na Argentina, depois de ter alegadamente atropelado a ex-mulher. O atleta de 31 anos joga actualmente no Boca Juniors da Argentina.

Segundo o diário desportivo argentino Olé, que cita fontes policiais, o incidente terá acontecido ainda na madrugada desta quinta-feira. Terá sido a própria mulher quem fez queixa na polícia depois de ter recebido assistência médica.

Magali Aravena tentou confrontar Salvio, depois de o ter encontrado com outra mulher, e colocou-se em frente ao veículo.

Mesmo com a passagem bloqueada, o jogador, que esta época veste a camisola do Boca Juniors, uma das equipas mais populares da Argentina, onde já disputou nove jogos oficiais, acelerou e fugiu do local, provocando ferimentos na antiga companheira, que teve que receber assistência médica.