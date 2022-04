Imposto sobre os combustíveis fica igual na próxima semana

Governo prevê subida do preço do gasóleo em quatro cêntimos e manutenção do preço da gasolina.

O imposto sobre os combustíveis vai continuar igual na próxima semana tanto no gasóleo como na gasolina, anunciou o Ministério da Finanças nesta quinta-feira.

Tal como neste momento, a taxa do ISP aplicada ao gasóleo continuará a ser de 0,29598 euros por litro (295,98 por mil litros) entre a próxima segunda-feira (18 de Abril) e o domingo seguinte (24 de Abril). Já a taxa que incide sobre a gasolina mantém-se nos 0,48992 euros por litro (489,92 por mil litros).

A partir de dados da evolução dos preços no mercado ainda sem contar com os impostos, o Ministério das Finanças prevê que o preço do gasóleo suba, em média, quatro cêntimos por litro e que o custo médio da gasolina se mantenha igual.

Com base nesse pressuposto, a fórmula de revisão semanal das taxas do ISP determinaria “uma descida” da taxa do imposto sobre o gasóleo de 0,6 cêntimos por litro de gasóleo e “a manutenção” da taxa na gasolina.

No entanto, não será só na gasolina que o Governo manterá a taxa. Também o fará no gasóleo, porque, diz o Ministério das Finanças em comunicado, o “ajustamento da taxa unitária do ISP faz-se, como habitualmente, por via do desvio acumulado desde o início da aplicação do mecanismo de revisão semanal”.

O Governo refere que, no caso do gasóleo, já se verifica um “desvio acumulado de 2,2 cêntimos” e, por isso, “a descida resultante da aplicação da fórmula (0,6 cêntimos por litro de gasóleo) é descontada ao referido desvio, não se concretizando assim a alteração às taxas do ISP” relativas ao gasóleo.

Na gasolina, refere o ministério, “o desvio é, neste momento, de 0,9 cêntimos por litro, mantendo-se a taxa inalterada”.

O executivo continua a fazer uma revisão semanal do ISP para ir adaptando a tributação às flutuações da cotação do petróleo e derivados, alterando as taxas consoante a estimativa da variação da receita do IVA, feita em função da projecção da variação média dos preços do gasóleo e da gasolina antes de impostos.

Com o novo mecanismo de revisão semanal, o Governo passou a anunciar às sextas-feiras as taxas do ISP que vigorarão a partir da segunda-feira seguinte. Por causa do feriado de sexta-feira santa, antecipou a publicação da portaria que fixa as taxas pelo facto de os mercados se “encontrarem encerrados” amanhã, justificou o Ministério das Finanças.

O executivo comprometeu-se a manter o ISP num nível mais baixo durante um período transitório, com um impacto idêntico ao que resultaria de uma descida do IVA de 23% para 13%.

Na apresentação dessa medida, o Governo fez saber que iria manter as revisões semanais, sem comprometer o objectivo de corresponder o preço final ao resultado obtido caso o IVA baixasse em dez pontos percentuais.

“[A quebra no imposto] poderá ser estável [manter-se] se todas as semanas continuarmos a fazer aquilo que temos vindo a fazer em função das variações dos preços”, afirmou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, numa conferência de imprensa na última segunda-feira, numa referência ao facto de, até agora, o Governo ter seguido o sentido da fórmula de cálculo semanal do ISP quando esse resultado aponta para uma descida do imposto e decidido suspender subidas do ISP quando o resultado da fórmula aponta nesse sentido.

Numa entrevista ao PÚBLICO no dia em que apresentou a proposta do Orçamento do Estado no Parlamento, o novo ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que o Governo irá assegurar-se de que os vendedores não aproveitam esta medida com o objectivo de “absorver” uma parte dos “custos” assumidos pelo Estado com a redução do ISP.