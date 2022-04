Sp. Braga pronto para concluir em Glasgow o que iniciou no Minho

Um golo de vantagem para gerir com um plano de voo que passa por voltar a marcar. É com esta intenção que o Sp. Braga vai hoje entrar em campo, em Glasgow (20h, SIC), diante de um Rangers que procurará tirar partido do factor casa, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

Na última visita ao Ibrox Stadium, a 20 de Fevereiro de 2020, o Sp. Braga perdeu por 3-2, mas esse é um indicador do passado. Um passado que, na mesma eliminatória, assinalou um triunfo do Rangers no Minho, por 0-1. Agora, os minhotos já inverteram parcialmente a história desse embate nos 16 avos-de-final da prova e querem completar a missão logo à noite, conscientes de que o contexto será diferente do da primeira mão.

Treino de (re)adaptação ao Ibrox Stadium ?



Energia positiva no último ensaio para mais uma grande noite europeia ??#UEL pic.twitter.com/K4rTTq2Ai3 — SC Braga (@SCBragaOficial) April 13, 2022

“A atmosfera é complicada mas estamos concentrados na nossa tarefa, que passa por explorar as debilidades do Rangers até ao limite. Não será por falta de coragem que não vamos chegar às meias-finais”, anunciou Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na conferência de imprensa de lançamento da partida.

O propósito é, insistiu, jogar para ganhar, impor uma ideia de jogo que não tem mudado apesar das contrariedades e alterações no plantel. “Não vamos esperar por nada. É tentar vencer. Se vencemos num curto espaço de tempo no Dragão, na Luz e em Alvalade é porque não fomos jogar para os empates”.

O empate é, definitivamente, um resultado que não serve ao Rangers, que, apesar de ser manifestamente mais forte em casa do que fora, já averbou quatro derrotas no seu reduto em 2021-22, uma das quais diante do Lyon, já nesta competição. Giovanni van Bronckhorst, técnico dos escoceses, mostra respeito pelo adversário, sem que isso abale minimamente a confiança e a ambição de chegar às meias-finais.

“Sabíamos que era um grande adversário, mas também sabemos que amanhã [hoje] o podemos ultrapassar. Após jogarmos contra uma equipa, ficamos mais cientes do que ela é capaz. Temos uma oportunidade para chegar às meias-finais, é um grande jogo, mas estamos confiantes de que vamos passar”, anotou.

Para evitar que o Rangers alcance a primeira meia-final europeia nos últimos 14 anos, o Sp. Braga já contará com Al Musrati, indisponível no último jogo do campeonato, em Vizela, devido a castigo. Mas os minhotos chegam a este encontro com a autoridade de serem a única das oito equipas ainda presente em prova a ter alguma vez disputado a final - no caso, em 2010-11, diante do FC Porto.

“Se temos sonhado em viver atmosferas destas, se cá chegamos é uma oportunidade única, devemos agarrá-la com tudo. É viver o momento com transcendência, o stress é apenas positivo”, analisou Carvalhal, procurando retirar pressão dos ombros dos jogadores.

Entre as dúvidas que se levantam no “onze” dos minhotos, a principal talvez se prenda com a escolha do avançado: Abel Ruiz, que marcou na primeira mão, ou o jovem Vitinha, que tem correspondido de forma muito positiva sempre que tem sido chamado a depor?

Para além de anular o adversário, o Rangers terá de preocupar-se em construir, até porque no Minho raramente encontrou espaços para colocar Matheus em apuros. “Acredito nos meus jogadores. Esta época já mostrámos contra grandes equipas europeias do que somos capazes. Podemos jogar melhor do que na semana passada, temos de estar em grande”, alertou Van Bronckhorst.