Portugal perde e complica acesso ao Mundial

Selecção portuguesa de andebol derrotada em Portimão com os Países Baixos na primeira mão do playoff de qualificação para o Mundial 2023.

A selecção portuguesa de andebol está com a vida difícil no apuramento para o Mundial do próximo ano. A formação orientada por Paulo Jorge Pereira perdeu nesta quinta-feira em Portimão com os Países Baixos por 30-33 (16-17) na primeira mão do playoff de acesso ao torneio que será organizado em 2023 por Polónia e Suécia. Os portugueses terão ainda uma oportunidade de rectificar esta derrota no jogo da segunda mão do próximo domingo, em Eindhoven.

Depois de uma boa série frente à Suíça, a selecção portuguesa chegava a este playoff final com o objectivo de ganhar vantagem frente a uma selecção com quem tinha perdido no último Europeu por apenas um golo (32-31). Com algumas ausências (Salina, Cavalcanti, André Gomes, Salvador ou Frade), mas com uma injecção de juventude (os irmãos Costa, Kiko e Martim), Portugal tinha condições para vingar a surpreendente derrota frente aos neerlandeses, e até começou bem no ataque, concretizando as três primeiras posses de bola com remates de Victor Iturriza.

O problema é que os Países Baixos, liderados em campo pela “estrela” do PSG Luc Steins, também não falhavam no ataque, e assumiram o comando do marcador logo aos cinco minutos. Durante a primeira parte, Portugal não conseguiu fazer melhor do que ir mantendo a diferença na margem mínima, muito graças ao acerto de Iturriza e Miguel Martins - os dois melhores marcadores de Portugal no jogo, com oito e cinco golos, respectivamente. Os neerlandeses mantiveram essa vantagem (16-17) até ao final da primeira parte.

Portugal arrancou o segundo tempo com novo empate (17-17) e Paulo Jorge Pereira mandou para a quadra Kiko Costa, o jovem lateral de 17 anos do Sporting. Foi das suas mãos que saiu o golo que devolveu o comando da partida à selecção portuguesa (20-19) aos 35’, mas o adversário, sempre muito rápido a partir para o ataque, nunca deixou Portugal ganhar grande folga no marcador.

Pelo contrário, foram os Países Baixos a ganhar uma folga de quatro golos (23-27), com menos de dez minutos para jogar, mas a selecção portuguesa ainda conseguiu colocar-se em posição de poder lutar pelo resultado nos últimos minutos, com Leonel Fernandes a marcar o 30-30. Algumas posses de bola desperdiçadas por Portugal, com remates desenquadrados e passes interceptados, acabaram por deixar o caminho aberto para nova vitória dos Países Baixos, mais perto de voltarem a um Mundial de andebol, depois da sua primeira (e única participação) em 1961. Já Portugal terá de fazer mais e melhor para estar no seu quarto grande torneio consecutivo, após dois Europeus (2020 e 2022), um Mundial (2021) e uns Jogos Olímpicos (2021).