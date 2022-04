Hóquei: Benfica bate Barcelona rumo às meias-finais da Golden Cup

O Benfica garantiu nesta quinta-feira a presença nas meias-finais da Golden Cup, em hóquei em patins, ao afastar da prova o Barcelona, no desempate por grandes penalidades (3-2), depois de um empate que não se desfez no tempo extra (4-4).

Na Corunha, palco do torneio, os “encarnados” estiveram quase sempre na frente do marcador, com Diogo Rafael a fazer os dois primeiros golos. A vantagem chegou a ser mesmo de 4-1 (Nicolía e Gonçalo Pinto também marcaram), mas o Barcelona respondeu e empatou o encontro nos instantes finais — “bis” de João Rodrigues, um golo de Hélder Nunes e outro de Nil Roca.

No prolongamento, o equilíbrio manteve-se e o vencedor teve de ser encontrado com recurso aos penáltis, com o Benfica a sair por cima e a ter já encontro marcador, na próxima fase, com o HC Liceo, que goleou o Noia por 6-0.

Os dois outros encontros dos quartos-de-final estão agendados para sexta-feira e são 100% portugueses. Às 17h45, a Oliveirense vai medir forças com o Óquei de Barcelos, e duas horas mais tarde será a vez do clássico entre FC Porto e Sporting (Porto Canal). As meias-finais estão agendadas para sábado e a final será disputada no domingo.