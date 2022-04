Eintracht Frankfurt levou o Barcelona ao tapete na Liga Europa

Camp Nou foi o palco do resultado mais surpreendente da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Depois do 1-1 registado na Alemanha, o Eintracht Frankfurt bateu o Barcelona na Catalunha (2-3) e marcou encontro, nas meias-finais da prova, com o West Ham, que conseguiu uma proeza semelhante, em Lyon.

O Barcelona parecia ter desenhado uma trajectória de correcção, sob as ordens de Xavi Hernández, depois de um início de época desolador. Mas nesta quinta-feira foi anulado por um Eintracht muito mais incisivo nas acções ofensivas: os alemães inauguraram o marcador logo aos 4’, por Kostic, de penálti, tendo o criativo sérvio assistido Borré para o 0-2, aos 36’.

Era este o resultado ao intervalo e os catalães esboçaram uma reacção logo no reatamento, mas cada ataque rápido do Eintracht era uma dor de cabeça para um Barça falível nas transições defensivas e foi com relativa naturalidade que Kostic, o homem do jogo, elevou para 0-3, aos 67’.

Até ao final, os “blaugrana” ainda viram um golo ser anulado, mas reduziram mesmo a dimensão do desaire, com golos de Sergio Busquets, de fora da área (90+1’), e de Memphis Depay (90+11’), de grande penalidade. Um prémio de consolação que não apagou uma noite cinzenta.

Também fora de casa, e também depois de um 1-1 na primeira mão, o West Ham impôs-se com autoridade, em França. No terreno do Lyon, os britânicos triunfaram por 0-3, com golos de Craig Dawson (38’), Declan Rice (44’) e Jarrod Bowen (48’), sentenciando a eliminatória logo no arranque do segundo tempo. Os anfitriões até somaram mais remates e tiveram mais posse de bola, mas saem da prova pela porta pequena.

O mesmo aconteceu com a Atalanta, que prolongou esta lógica de derrotas das equipas visitadas na Liga Europa. Em Itália, perdeu por 0-2 com o RB Leipzig, impulsionado por um “bis” de Nkunku (18’ e 87’, de penálti), o que significa que a Alemanha contará com dois representantes nas meias-finais.

Na Liga Conferência, a Roma compensou largamente as desilusões recentes diante do Bodo/Glimt (duas derrotas e um empate). Em casa, a equipa orientada por José Mourinho goleou os norugueses por 4-0 (compensado o 1-2 de há uma semana) e apurou-se para a próxima fase.

O criativo Nicolo Zaniolo foi a figura de proa da partida, ao apontar um hat-trick (23’, 29’ e 49’), depois de o britânico Tammy Abraham ter inaugurado o marcador, aos 5’. Um triunfo folgado que coloca os romanos em rota de colisão com o Leicester City, depois de os britânicos terem afastado o PSV Eindhoven (2-1), com um golo decisivo do português Ricardo Pereira, aos 88’.