Quinta na TV: um Judas, um novo papa e uma equipa de Braga na Escócia

CINEMA

Judas e o Messias Negro

TVCine Top, 17h20

A forma como o FBI conspirou para assassinar Fred Hampton, o líder dos Panteras Negras, com apenas 21 anos, em 1969, é vista por Shaka King neste filme de 2021 que ganhou dois Óscares, o de Melhor Actor Secundário, para Daniel Kaluuya, que fez o papel de Hampton, e para a canção Fight for you, de H.E.R. Lakeith Stanfield é Bill O’Neal, o informador (o “Judas” do nome do filme) que traiu o revolucionário negro americano.

Romance Perigoso

AMC, 17h29

Em 1998, Steven Soderbergh fez esta adaptação de um policial de Elmore Leonard com George Clooney, num dos filmes que o ajudou a passar de estrela de televisão para estrela de cinema, na sua primeira de muitas colaborações com o realizador, e Jennifer Lopez, num dos seus melhores papéis de sempre. Clooney é Mick Foley, um assaltante de bancos acabado de fugir da prisão, enquanto Lopez é Karen Sisco, uma agente federal que fica presa com ele numa bagageira durante a fuga. O elenco tem também Ving Rhames, Don Cheadle, Catherine Keener, Nancy Allen, Viola Davis, Luis Guzmán, Dennis Farina ou Steve Zahn.

Crank - Veneno no Sangue

Hollywood, 21h30

Chev Chelios (Jason Statham) é um assassino profissional que quer abandonar o mundo do crime por causa da namorada. Mas um dia, ao acordar, descobre que foi envenenado e que morrerá se o seu ritmo cardíaco abrandar. Numa corrida contra o tempo, Chev vai ter de manter os seus níveis de adrenalina elevados, encontrar um antídoto e vingar-se dos criminosos. Um filme muito influenciado por videojogos, realizado em 2006 por Mark Neveldine e Brian Taylor.

Homem em Fúria

Fox, 23h59

Denzel Washington é John W. Creasy, um homem que teve de abdicar de muita coisa na sua vida. Na Cidade do México, aceita, embora com relutância, proteger uma criança cujos pais se sentem ameaçados pela vaga de raptos. Acaba por se ligar à criança, que lhe dá um novo ânimo para a sua vida. Por isso, quando ela é raptada, fará tudo para a salvar e a sua fúria abater-se-á sobre aqueles que considera responsáveis. Um filme do defunto Tony Scott, lançado em 2004.

SÉRIES

Os Simpsons

Fox Comedy, 18h42

Depois de um episódio humilhante num piquenique da igreja, Homer decide perder peso e subir ao cume de uma montanha alta, sendo treinado por Rainier Wolfcastle, a estrela de cinema. É esta a premissa do 23.º episódio da nona temporada de Os Simpsons, datado de 1998 e escrito por John Swartzwelder, um dos mais admirados (e misteriosos) argumentistas da série de animação criada por Matt Groening, que está no ar desde 1989. Como vozes convidadas, há nomes como Brendan Fraser e Steven Weber.

The New Pope

AMC, 23h

Esta é a continuação de The Young Pope, a série criada pelo realizador italiano Paolo Sorrentino, centrada num papa que é um jovem cardeal interpretado por Jude Law. O Papa Pio XIII, o nome papal da personagem, está agora em coma, e há um novo papa a tomar posse: João Paulo III, interpretado por John Malkovich. A rodeá-los estão várias figuras do cinema europeu, do italiano Silvio Orlando ao espanhol Javier Cámara, passando pela francesa Ludivine Sagnier ou a belga Cécile de France.

DESPORTO

Futebol: Rangers x Braga

SIC, 20h

Directo. Depois de, na primeira mão da semana passada, o Sporting de Braga ter conseguido ganhar aos escoceses Rangers por 1-0, as duas equipas voltam a defrontar-se nos quartos-de-final da Liga Europa em Glasgow, Escócia. A arbitrar o jogo estará o francês François Letexier. Caso a equipa portuguesa consiga passar à meia-final, será apenas a segunda vez na história que o consegue.

DOCUMENTÁRIO

Carnaval Guiné-Bissau - Do Auge ao Resgate

RTP2, 11h12

Neste documentário de 2017, Filipe Henriques, realizador de O Espinho da Rosa, além dos telefilmes da RTP O Rapaz do Tambor e O Nadador, e ele próprio guineense, olha para a história do Carnaval de Guiné-Bissau, na sua variedade e na forma como demonstra as culturas locais. A ideia é divulgar e promover a música e as artes plásticas locais.