Uma Esfera de cinco discos em vinil trouxe à música portuguesa uma série de novos pares

Joana Gama com Angélica Salvi, Adolfo Luxúria Canibal e Haarvöl. Sensible Soccers com Carlos Maria Trindade, Mão Morta com Pedro Sousa, Miramar (Frankie Chavez e Peixe) com JP Simões, Manel Cruz com Miguel Ramos e André Tentugal. Com duração de três dias, estes encontros, a maioria inéditos, alguns mesmo improváveis, foram registados há uns meses nos estúdios Arda Recorders, em Campanhã, no Porto. O pretexto? O projecto Esfera, uma iniciativa de André Tentugal e Henrique Amaro. Cada artista escolheu com quem queria colaborar e compôs dois temas (ou três, nos casos de Joana Gama e Mão Morta), que serão editados em vinil, ficando disponíveis já a partir desta sexta-feira nas plataformas digitais.